Un Dall’Ara colmo e la preparazione verso il Cagliari: Bologna, le notizie del 30 aprile

Manca sempre meno al weekend e, di conseguenza, a Bologna-Cagliari. La squadra di Vincenzo Italiano sta preparando la sfida ai sardi tra la lotta agli infortuni e le contromisure, ma avrà dalla propria parte un Dall’Ara ancora gremito sugli spalti: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, giovedì 30 aprile 2026.

Emergenza infortuni a Casteldebole

Non è un segreto: quest’anno il Bologna ha sofferto tanti, forse troppi infortuni. Sono addirittura più di trenta, e l’ultimo della lista è Nicolò Cambiaghi, il quale con oggi ha terminato la propria stagione. Insomma, un aspetto che dalle parti di Casteldebole dovranno valutare attentamente in visita della prossima stagione.

Qui il link all’articolo completo sugli infortuni dei Rossoblù

La contromisura può essere Zortea?

Legato a questo discorso, la notizia sul Bologna arrivata da Casteldebole, nella preparazione a Bologna-Cagliari, potrebbe essere un inedito Nadir Zortea, in versione ala. Inedito sotto le Due Torri, perché proprio la scorsa stagione in Sardegna l’esterno era uno “a tutta fascia”, e lo si nota quando arriva nella metà campo avversaria: Vincenzo Italiano ci pensa per tamponare l’emergenza.

Qui il link all’articolo completo sull’ipotesi Zortea ala

Oltre 28mila cuori Rossoblù al Dall’Ara domenica

Stamattina erano 27, oggi sono diventati 28. Ovviamente si parla di migliaia, e si parla dei tifosi Rossoblù presenti per Bologna-Cagliari domenica al Dall’Ara. Segno di come il supporto alla squadra rimanga intatto anche in un finale di stagione che non sta regalando troppe gioie.

Qui il link all’articolo sulle presenze al Dall’Ara domenica

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