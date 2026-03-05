Ritorni e stop per il presente, uno sguardo alla panchina del futuro: Bologna, le notizie del 5 marzo

Giorno di ripresa delle operazioni in quel di Casteldebole per i Rossoblù, con ritorni attesi e altri che verranno, ma anche con un stop inaspettato. Inoltre, sembra che in casa Bologna pensino a quel che potrà essere il futuro in panchina, con un nome che viene attenzionato su tutti: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, martedì 3 marzo 2026.

Le notizie sul Bologna da Casteldebole: ritorna Lykogiannis…

Uno di quei ritorni attesi nella giornata di oggi a Casteldebole, alla ripresa delle operazioni sul campo da parte di Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi, era quello di Charalampos Lykogiannis: il greco, come anticipato in mattinata, durante l’allenamento odierno è nell’effettivo rientrato a pieno regime in gruppo, fornendo già da domenica – con le precauzioni del caso – l’alternativa “giusta” sulla fascia sinistra.

…ma non ancora Heggem (e si ferma anche Dallinga)

Non era, invece, tra coloro che hanno lavorato in gruppo a Casteldebole Torbjørn Heggem: per il norvegese tutto sembrava pronto per tornare ad allenarsi a pieno regime, ma lo staff Rossoblù opta per la prudenza e anche oggi lo si è visto allenarsi a parte insieme a Juan Miranda e, soprattutto, a Thijs Dallinga. L’attaccante olandese, infatti, è fermo ai box per una tendinite agli adduttori.

Si pensa all’allenatore del futuro? Occhi su Fabio Grosso

Quelle di oggi non sono solo notizie relative al presente del Bologna, ma anche relative al futuro. Soprattutto per la panchina del futuro, o meglio, su chi ci si siederà. Si, perché le strade di Vincenzo Italiano e del Bologna potrebbero non dirigersi nella stessa direzione nel futuro prossimo: sia per una scadenza del contratto datata 2027, sia per gli interessi attorno al nativo di Karlsruhe. Per questo motivo, uno dei nomi su cui si sono accesi i riflettori è quello di Fabio Grosso, attualmente al Sassuolo.

