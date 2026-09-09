Bologna FC
Karlsson saluta, Casale forse? Il ricorso per Tedesco: Bologna, le notizie del 9 settembre
Il riepilogo delle notizie di oggi 9 settembre 2026 sul Bologna calcio: Karlsson va e Casale attira in Grecia, per Tedesco si farà ricorso
È ancora calciomercato in casa Bologna, con il saluto di Karlsson e gli interessi attorno a Casale, mentre i Rossoblù faranno ricorso per la squalifica inflitta a Domenico Tedesco: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, mercoledì 9 settembre 2026.
Jesper Karlsson al Servette, è ufficiale
C’è un colpo di calciomercato del Bologna anche a sessione chiusa: oggi è arrivata l’ufficialità della società Rossoblù per l’uscita di Jesper Karlsson in direzione Servette
Qui il link all’articolo completo su Karlsson al Servette
Casale verso la Grecia?
È passato il calciomercato, sì, ma non dappertutto: in Grecia, infatti, tutto è ancora aperto e sembra ci sia una trattativa in atto tra Rossoblù e Aris Salonicco per Nicolò Casale.
Qui il link all’articolo completo su Casale
Ricorso per la squalifica di Tedesco
Il dopo Sassuolo è stato pesante in casa Rossoblù, non per il risultato ma per le sentenze del Giudice Sportivo: riguardo alla squalifica di Domenico Tedesco il club sembra intenzionato a fare ricorso.
Qui il link all’articolo completo sul ricorso per Tedesco
Dubbi in vista del Napoli
Tra le notizie di oggi sul Bologna non ci sono solo parole e ufficialità, ma anche il campo: sono ripresi gli allenamenti in vista del Napoli, dove Tedesco sembra avere qualche dubbio di formazione
Qui il link all’articolo completo sui dubbi in vista del Napoli
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