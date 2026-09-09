Karlsson saluta, Casale forse? Il ricorso per Tedesco: Bologna, le notizie del 9 settembre

È ancora calciomercato in casa Bologna, con il saluto di Karlsson e gli interessi attorno a Casale, mentre i Rossoblù faranno ricorso per la squalifica inflitta a Domenico Tedesco: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, mercoledì 9 settembre 2026.

Jesper Karlsson al Servette, è ufficiale

C’è un colpo di calciomercato del Bologna anche a sessione chiusa: oggi è arrivata l’ufficialità della società Rossoblù per l’uscita di Jesper Karlsson in direzione Servette

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Casale verso la Grecia?

È passato il calciomercato, sì, ma non dappertutto: in Grecia, infatti, tutto è ancora aperto e sembra ci sia una trattativa in atto tra Rossoblù e Aris Salonicco per Nicolò Casale.

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Ricorso per la squalifica di Tedesco

Il dopo Sassuolo è stato pesante in casa Rossoblù, non per il risultato ma per le sentenze del Giudice Sportivo: riguardo alla squalifica di Domenico Tedesco il club sembra intenzionato a fare ricorso.

Qui il link all’articolo completo sul ricorso per Tedesco

Dubbi in vista del Napoli

Tra le notizie di oggi sul Bologna non ci sono solo parole e ufficialità, ma anche il campo: sono ripresi gli allenamenti in vista del Napoli, dove Tedesco sembra avere qualche dubbio di formazione

Qui il link all’articolo completo sui dubbi in vista del Napoli

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