Senza paura di rischiare: Bernardeschi pronto all’assalto contro l’Aston Villa

Questa sera alle 21, sotto l’atteso cielo plumbeo di Birmingham, il Bologna affronterà l’Aston Villa nella speranza di rimanere appigliato ad un sogno chiamato Europa League. È una notte in cui i rossoblù dovranno dare tutto, senza paura, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Una notte da dentro o fuori che sa di impresa impossibile.

“Avevo detto alla società di convocare Tom Cruise” ha scherzato Italiano ieri in conferenza stampa, ma forse, agli uomini di Vincenzo Italiano non serve un supereroe, serve qualcuno che sappia trascinare, un giocatore di esperienza, che non abbia paura di rischiare la giocata: al Bologna serve Federico Bernardeschi.

Bernardeschi, bomber dei rossoblù in Europa League e… molto di più

Con un totale di cinque reti segnate in dodici presenze, Federico Bernardeschi è il capocannoniere del Bologna in Europa League. Il numero 10 ha segnato infatti contro il Salisburgo, ha fatto doppietta a casa del Celta Vigo e infine ha segnato contro la Roma agli ottavi, sia nella gara di andata che nel ritorno all’Olimpico.

Ma il suo impatto nelle prestazioni del Bologna non è misurabile solo in gol. Una delle qualità di Bernardeschi infatti, è quella di mettere i suoi compagni nelle condizioni di colpire per andare a segno. Lo ha dimostrato anche domenica scorsa contro il Lecce, quando ha fornito a Orsolini l’assist perfetto che ha permesso al numero sette di tornare al gol dopo lunghi mesi di digiuno. Un gesto che sottolinea l’incredibile maturità del numero 10, ben consapevole di quanto la fiducia data, possa fare la differenza nella testa di un giocatore.

Aston Villa-Bologna: Bernardeschi porta duttilità…

Un’altra caratteristica che rende Bernardeschi fondamentale per questo Bologna è la sua duttilità. Certo, Italiano ha detto di preferirlo come esterno offensivo, ma in caso di necessità, il numero dieci ha dimostrato di poter giocare anche come trequartista, alle spalle delle punte.

Quest’ultima soluzione potrebbe tornare utile proprio nella gara di oggi contro l’Aston Villa. Se il Bologna dovesse aver bisogno di aumentare ulteriormente il peso offensivo, allora Berna potrebbe sostare sulla trequarti alle spalle di Castro (potenzialmente sostituibile da Odgaard), accompagnato da due tra Orsolini, Cambiaghi e Rowe.

…ed esperienza

Cinque anni fa nello stadio di Wembley, a sole 120 miglia dal Villa Park di Birmingham, Bernardeschi segnò il rigore che permise agli azzurri di vincere l’Europeo contro l’Inghilterra. Come in quella notte, il numero dieci dovrà essere lucido e all’occasione glaciale. Come detto proprio da Bernardeschi dopo la gara di andata contro l’Aston Villa, “Tutto può succedere” e allora, non resta che aspettare la gara di stasera, avendo sempre e comunque “Fede”.

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