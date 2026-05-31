Bologna e Tedesco: un legame che dura da due anni

Era il 1984 quando un giovane Antonello Venditti pubblicava una traccia che, specialmente in questo periodo, si sente spessissimo. In “Notte prima degli esami“, il cantautore romano ha racchiuso le ansie e le pressioni di una giornata speciale e di una serata piena di paure e aspettative, vissuta però in compagnia di alcuni amici. Così si sarà dovuto sentire Domenico Tedesco in questi giorni, pronto al salto in Serie A – l’esame per eccellenza per un tecnico azzurro – e a guidare il Bologna.

Una traccia di due anni

Il legame che connette la società di Casteldebole al tecnico italo-tedesco, però, non risale a pochi mesi fa. Come ricorda Claudio Beneforti nell’edizione odierna di Stadio, Sartori e Di Vaio avevano già contattato l’allora CT del Belgio per offrirgli la panchina due anni fa. Allora era Thiago Motta ad andarsene e, oltre a Tedesco, la dirigenza aveva ricevuto un gentile rifiuto anche da Farioli, pronto alla sfida Ajax.

Alla fine, dunque, la società ha scelto di ripartire con Vincenzo Italiano. Un allenatore capace di far sognare la piazza ed emozionare i tifosi con un gioco spumeggiante ma mai senza risultati. Dalla Coppa Italia alla cavalcata europea, il mister ha dato tutto per la squadra e, a bocce ferme, non si può non definirlo l’uomo giusto al momento giusto.

Tedesco e il nuovo capitolo

Tuttavia, anche le pagine più belle finiscono e bisogna fare spazio a nuove storie, nuovi volti. E, per il Bologna, scegliere una guida già caratterialmente “nota” – Sartori si è tenuto in contatto con il tecnico spesso negli ultimi ventiquattro mesi – era fondamentale.

Nessuna incognita, dunque, a parte quelle tattiche: Domenico Tedesco è la scelta più corretta, quasi sicura, almeno dal punto di vista dell’impegno e delle motivazioni. Non a caso, ha già parlato con lo staff e sta studiando i giocatori a disposizione. A breve si parlerà di mercato, ma l’efficienza tedesca è già al lavoro…

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