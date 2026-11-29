C’è un’anomalia nel percorso di Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna: i suoi attaccanti non riescono a trovare la via del gol. Una situazione in controtendenza rispetto alle precedenti esperienze del tecnico, che aveva sempre saputo valorizzare il reparto offensivo, ottenendo prestazioni importanti dai propri centravanti. In rossoblù, invece, il meccanismo sembra essersi inceppato.

Da Kean a Scamacca: la capacità di Palladino di far brillare i propri attaccanti

Basta guardare ai numeri per rendersene conto. Alla Fiorentina, Moise Kean ha vissuto la miglior stagione realizzativa della propria carriera, mettendo a segno 25 reti in 44 partite sotto la guida di Palladino. Anche a Bergamo il rendimento delle punte era stato positivo: Krstovic aveva chiuso con 9 gol in 34 presenze, Gianluca Scamacca con 13 in 31 e Giacomo Raspadori con 3 in 16.

Già da Monza si era capita la capacità di Palladino di incrementare il rendimento delle sue punte. Andrea Petagna aveva collezionato 5 reti e 7 assist in 27 gare, mentre Dany Mota aveva contribuito con 8 gol e 9 assist in 60 apparizioni.

Bologna, il confronto con il passato è impietoso

Dall’arrivo di Palladino, soltanto Enem è riuscito a trovare la rete tra gli attaccanti rossoblù, con un gol in due presenze prima dello stop per infortunio. Sono rimasti a secco Odgaard, impiegato per 476 minuti in sette partite, Piccoli, con 242 minuti distribuiti su sei apparizioni, e Dovbyk, fermo a 21 minuti complessivi.

Anche la trasferta di Venezia ha confermato le difficoltà. Piccoli ha avuto un’occasione, neutralizzata da Stankovic, mentre Odgaard non è riuscito a rendersi pericoloso. Dovbyk, invece, continua ad essere ai margini delle rotazioni.

Palladino alla ricerca una soluzione per sbloccare le punte

Lo stesso Palladino ha ammesso la propria sorpresa: «Non riesco a capire, i miei attaccanti hanno sempre segnato». Una difficoltà inedita per il tecnico, che ora ha la necessità, al più presto, di trovare una soluzione in tal senso. Perché, se il Bologna vuole continuare a coltivare ambizioni europee, ha bisogno di ritrovare il contributo realizzativo delle proprie punte. E su questo, anche il calciomercato invernale potrà essere decisivo…

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