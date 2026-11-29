Potrà sembrare una ridondanza, ma la pausa (per le nazionali) questa volta ha messo in pausa il Bologna. Prendendo spunto dall’articolo odierno di Gianmarco Marchini (Il Resto del Carlino), la riflessione ci porta a sviluppare una correlazione fra la prima pausa a Settembre (con successive 5 partite) e questa di Novembre (con due partite). L’aver preso in corsa una squadra non è mai una cosa semplice. E se nelle prime quattro partite, il Bologna aveva racimolato solo un punto differente è stato il proseguio. Dal Torino in poi e dopo la prima pausa, l’aver raggiunto la nona posizione risulta sicuramente una gestione virtuosa. Soprattutto se si pensa che, sotto la gestione Tedesco, la fase realizzativa, in quattro partite, aveva messo a referto solo due reti, oltretutto segnate in un unico match dalle punte. Mentre in tutte le partite di Palladino (tranne l’ultima) la squadra ha segnato sempre, realizzando ben 15 reti (con diverse occasioni gol non concretizzate). Ma a parte il gol di Enem a Lecce, tutti i gol sono stati segnati dai giocatori di movimento, da cui escludiamo le punte. E adesso, la coperta è corta e i gol degli attaccanti sono necessari.

C’è pausa e pausa

All’arrivo di Palladino e dopo la partita con il Torino (che poteva essere una vittoria), la pausa è stata salvifica sotto diversi punti di vista. La prima ha azzerato i malcontenti, le incomprensioni e ridato tono umorale positivo all’intero gruppo, che ne ha da subito beneficiato. La seconda un lavoro fatto (probabilmente?, ndr) ex novo sul fondo e sulla tenuta atletica. Il Bologna di Ottobre era una Bologna che spingeva, che attaccava con moltissimi elementi dei giocatori di movimento, trovandosi spesso con più giocatori in area avversaria, spesso primo sulle seconde palle. Ma questa pausa (che forse ha avuto un richiamo atletico di completamento) non ha dato i benefici sperati. Ma rimane sempre il fatto che il gruppo prima squadra, soprattutto là davanti, non ha top player che possono ribaltare una partita. Dovbyk che ha perso lo smalto di quando era al Girona, Piccoli che, tranne l’anno di Cagliari, non è mai andato in doppia cifra, Enem che, gol al Lecce, è attaccante da decifrare. Forse quello del centravanti è la prima richiesta dell’allenatore campano, perchè il dopo sosta novembrino è un rallentamento non piacevole. Verrà ascoltato in società e si metterà mano al portafoglio, da parte della società, per accontentare il Mister? Come cantava Lucio Battisti, “lo scopriremo solo vivendo”.

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