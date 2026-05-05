La lista dell’estate e l’attesa per Skorupski: Bologna, le notizie del 5 maggio

Si stanno avvicinando gli ultimi minuti di questa stagione sportiva e per i rossoblu i bilanci si fanno ora dopo ora, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Perché se è vero che c’è un match da preparare, quello contro il Napoli, la squadra di Italiano pensa apertamente al futuro. Se vi siete persi qualche riflessione o qualche notizia odierna riguardante il Bologna non preoccupatevi: ai vostri aggiornamenti dentro e fuori dal campo da calcio ci pensiamo noi.

Calciomercato Bologna: si guarda a Sassuolo e in Germania

Due talenti del Sassuolo di Fabio Grosso, squadra che vuole riemergere e crescere nel futuro prossimo, hanno interessato Sartori. Il responsabile dell’area tecnica rossoblu sta studiando, vediamo se affonderà il colpo e intavolerà trattative. Intanto, se voleste scoprire questi nomi, non vi resta che cliccare qui.

Anche perché il centrocampo è e resta un cantiere apertissimo. I dirigenti emiliani, oltre alla società neroverde, sondano anche un club tedesco, pronto alla prossima Bundesliga. Lì gioca un centrocampista classe 2002 in rampa di lancio…

I rossoblu si riposano, e Skorupski…

Intanto, anche quest’oggi i rossoblu lo hanno passato nell’attesa e nella speranza di ritrovare Skorupski. Il polacco, posto di fronte a un bivio, è più vicino che mai alla partenza: il pubblico felsineo sogna di vederlo ancora con la maglia del suo club. Riuscirà a recuperare per il Napoli?

La lista dell’estate

La rivoluzione di quest’anno andrà a toccare diversi ruoli e alcune delle certezze che tutti noi conosciamo. Serviranno grandi acquisti per sopperire alle partenze, e la dirigenza ha già messo nel mirino diversi nomi. Alcuni ritornano dal passato, ma altri sono dei giovani tutti da scoprire: chissà che non siano loro il futuro del Bologna…

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook