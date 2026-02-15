Bologna, le notizie della giornata odierna (15/2/2026)

Una vittoria che vale molto più di tre punti. Oggi è stato il giorno del riscatto per il Bologna, tornato a sorridere dopo un mese complicato, grazie al successo per 1-2 sul campo del Torino. Una giornata intensa, tra campo, parole dei protagonisti e notizie di mercato. Vediamo quali sono state le principali notizie di oggi 15 febbraio 2026.

Bologna, il calcio di Italiano ritrova la vittoria: le notizie sulla gara contro il Torino

Dopo settimane difficili, i rossoblù espugnano lo Stadio Olimpico Grande Torino con una prova di carattere. La gara si decide nella ripresa grazie all’autorete di Vlasic e al gol pesantissimo di Santiago Castro, che regala tre punti fondamentali alla squadra di Vincenzo Italiano. Una vittoria che può permettere al Bologna di lasciarsi alle spalle la crisi di risultati e di guardare a quello che sarà il prosieguo di campionato, mesi in cui al gruppo sarà richiesto massimo impegno e concentrazione, verso un unico obiettivo.

Qui la cronaca LIVE di Torino-Bologna

Castro protagonista, e l’elogio di Italiano

Il grande uomo copertina di giornata è Santiago Castro. Prima il gol decisivo, poi le parole a caldo e infine gli elogi dell’allenatore. Italiano ha sottolineato l’importanza del lavoro dell’argentino negli ultimi metri e la sua capacità di far salire la squadra. Infatti, queste parole hanno praticamente fatto da specchio a quelle di Castro. Il numero 9 rossoblù ha ribadito come venga prima il bene del collettivo rispetto ai numeri personali. Spazio anche al lato umano dello spogliatoio, con il ringraziamento a De Silvestri per l’aiuto nell’integrazione dei più giovani.

Qui i link agli articoli completi sulle dichiarazioni di Castro e Italiano

Simon Sohm e il suo debutto da titolare

Tra le note estremamente positive del match c’è anche la prestazione di Simon Sohm, schierato per la prima volta dall’inizio. Lo svizzero ha dato equilibrio al centrocampo e ha sfiorato anche un gol spettacolare, fermato solo da una grande parata di Paleari. Una scelta tattica vincente di Italiano, che nell’intervallo ha avanzato il raggio d’azione del centrocampista, trovando maggiore presenza negli ultimi metri.

Qui il link all’articolo completo sulle dichiarazioni post partita di Simon Sohm

Bologna, notizie sul fronte calciomercato: Pobega sempre più rossoblù

La vittoria di Torino ha avuto effetti anche fuori dal campo. Con i tre punti conquistati, si sono infatti attivate le condizioni per l’obbligo di riscatto di Tommaso Pobega dal Milan. Il centrocampista diventerà presto a tutti gli effetti un giocatore del Bologna, con un’operazione da circa 7 milioni di euro. Un segnale di continuità tecnica e di fiducia verso un giocatore molto stimato da Italiano.

Qui il link all’articolo completo sul riscatto di Pobega

Torino-Bologna di Serie A: debutto su BBC Alba

La partita di oggi ha avuto anche una dimensione internazionale e culturale. Torino-Bologna è stata infatti la prima gara di Serie A trasmessa in lingua gaelica su BBC Alba, emittente scozzese che ha scelto il nostro campionato per raccontare i tanti giocatori della “colonia scozzese” in Italia. Un piccolo evento mediatico che ha reso la sfida tra Ferguson e Adams un vero e proprio derby scozzese.

Qui le informazioni integrali

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook