La Premier su Rowe, Cambiaghi rallenta il rientro: Bologna, le notizie del 15 maggio

Manca sempre meno alla gara contro l’Atalanta, quella Dea che sarà giudice delle ultime speranze europee rossoblu. E, mentre i ragazzi di Palladino studiano gli ultimi dettagli, per i felsinei è tempo di scelte, bilanci e decisioni. Che sia Conference o meno, sarà importantissimo onorare le ultime uscite di questa Serie A, soprattutto per una tifoseria che ha sempre sostenuto i giocatori. Nessun impegno ha fermato l’onore sugli spalti e non accadrà di certo ora. Nel frattempo, se vi foste persi le notizie di oggi sul Bologna calcio, eccovi serviti.

Bologna, fatti ricco: il valore dei premi del finale di stagione

Certo, come dicevamo anche prima onorare le competizioni sarà fondamentale per i tifosi. Anche le finanze del club, però, vogliono la loro: clicca qui per scoprire quanto vale questo finale di stagione.

Ennesima vittoria della Primavera

Oggi è arrivato l’ennesimo successo della formazione di mister Morrone. In seguito alla trasferta di Cremona, i piccoli rossoblu hanno blindato i playoff.

Cambiaghi e la corsa contro il tempo

Nicolò Cambiaghi sta lottando contro le leggi della probabilità per tornare in campo il prima possibile. Il monzese aveva infatti messo nel mirino la trasferta di Bergamo: clicca qui per scoprire se ci riuscirà.

Calciomercato Bologna: la Premier spinge per Rowe

Il campo parla, anzi canta. E così Jonathan Rowe, l’uomo della stagione rossoblu, ha attirato l’interesse di diverse società, dal Galatasaray al Chelsea. Ciò che preoccupa davvero, però, è la corte delle squadre inglesi: il Bologna farà di tutto, ma trattenere l’esterno sarà difficile.

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