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La Premier su Rowe, Cambiaghi rallenta il rientro: Bologna, le notizie del 15 maggio

Tutte le notizie di oggi a tinte rossoblu

Pubblicato

14 minuti fa

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Jonathan Rowe esulta in Bologna-Roma (© Damiano Fiorentini), Calciomercato Bologna
Jonathan Rowe (© Damiano Fiorentini x 1000cuorirossoblu)
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Manca sempre meno alla gara contro l’Atalanta, quella Dea che sarà giudice delle ultime speranze europee rossoblu. E, mentre i ragazzi di Palladino studiano gli ultimi dettagli, per i felsinei è tempo di scelte, bilanci e decisioni. Che sia Conference o meno, sarà importantissimo onorare le ultime uscite di questa Serie A, soprattutto per una tifoseria che ha sempre sostenuto i giocatori. Nessun impegno ha fermato l’onore sugli spalti e non accadrà di certo ora. Nel frattempo, se vi foste persi le notizie di oggi sul Bologna calcio, eccovi serviti.

Per approfondire:

Bologna, fatti ricco: il valore dei premi del finale di stagione

Certo, come dicevamo anche prima onorare le competizioni sarà fondamentale per i tifosi. Anche le finanze del club, però, vogliono la loro: clicca qui per scoprire quanto vale questo finale di stagione.

Curva Nord Finale Coppa Italia Bologna - Milan (@1000Cuorirossoblù)

La Curva Nord durante la Finale di Coppa Italia Bologna – Milan, 2025/26 (@1000Cuorirossoblù)

Ennesima vittoria della Primavera

Oggi è arrivato l’ennesimo successo della formazione di mister Morrone. In seguito alla trasferta di Cremona, i piccoli rossoblu hanno blindato i playoff.

Cambiaghi e la corsa contro il tempo

Nicolò Cambiaghi sta lottando contro le leggi della probabilità per tornare in campo il prima possibile. Il monzese aveva infatti messo nel mirino la trasferta di Bergamo: clicca qui per scoprire se ci riuscirà.

Due dei quattro autori delle reti per il 4 a 0 contro il Pisa (@Damiano Fiorentini)

Due dei quattro autori delle reti per il 4 a 0 contro il Pisa: Riccardo Orsolini e Nicolò Cambiaghi (@Damiano Fiorentini x 1000cuorirossoblu)

Calciomercato Bologna: la Premier spinge per Rowe

Jonathan Rowe, Federico Bernardeschi e Santiago Castro, verso Bologna-Aston Villa (© Damiano Fiorentini)

Jonathan Rowe, Federico Bernardeschi e Santiago Castro (© Damiano Fiorentini x 1000cuorirossoblu)

Il campo parla, anzi canta. E così Jonathan Rowe, l’uomo della stagione rossoblu, ha attirato l’interesse di diverse società, dal Galatasaray al Chelsea. Ciò che preoccupa davvero, però, è la corte delle squadre inglesi: il Bologna farà di tutto, ma trattenere l’esterno sarà difficile.

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