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Vigilia intensa, e non solo per Roma-Bologna: Bologna, ecco le notizie del 18 marzo
Il Bologna si prepara alla sfida decisiva con la Roma tra conferenze, convocati e assenze, mentre non mancano commenti di ex e buone notizie dal vivaio. Sullo sfondo, movimenti in Serie A e curiosità che coinvolgono anche ex rossoblù.
La vigilia della sfida decisiva di Europa League tra Roma e Bologna domina l’attualità in casa rossoblù. Dalla conferenza stampa di Vincenzo Italiano alle parole di Gian Piero Gasperini, passando per le indicazioni sulla formazione e i convocati. Ma nella giornata di oggi si è parlato anche di ex rossoblù, di settore giovanile e di alcune vicende che riguardano indirettamente il Bologna. Ecco le principali notizie della giornata.
La conferenza stampa di Vincenzo Italiano
Alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di Europa League contro la Roma, Vincenzo Italiano ha presentato la partita in conferenza stampa. Il tecnico rossoblù ha sottolineato la difficoltà della sfida, riconoscendo il valore dei giallorossi e il fattore Olimpico, ma ha ribadito che il Bologna proverà a giocarsi fino in fondo le proprie possibilità.
Qui le dichiarazioni integrali di Vincenzo Italiano
La conferenza stampa di Gasperini
Anche Gian Piero Gasperini ha parlato nella conferenza stampa della vigilia. Il tecnico giallorosso ha spiegato che la sfida sarà molto equilibrata e che probabilmente verrà decisa da un episodio. Gasperini ci ha tenuto a sottolineare come le due squadre siano più vicine nei valori di quanto si pensi, elogiando il lavoro svolto dal Bologna negli ultimi anni e il percorso europeo dei rossoblù.
Qui le dichiarazioni integrali di Gasperini
Bologna verso l’Olimpico: le notizie su convocati e assenze
Per la sfida di domani sera all’Olimpico, Vincenzo Italiano potrà contare su un gruppo quasi al completo tra i giocatori presenti nella lista UEFA. Restano però alcune assenze importanti.
Qui per scoprire di chi si tratta e la lista completa dei convocati rossoblù
Bologna, il calcio del vivaio rossoblù brilla: tre convocazioni in azzurro
Buone notizie dal settore giovanile del Bologna. Francesco Castaldo, Luca Lo Monaco e Kevin Fustini sono stati convocati nelle rispettive Nazionali giovanili italiane. Un riconoscimento importante per il lavoro del vivaio rossoblù e per tre giocatori che stanno vivendo una stagione positiva con le squadre giovanili del club.
Qui tutti i dettagli sulle loro convocazioni e sull’annata in rossoblù
Cremonese, Nicola verso l’esonero
Intanto in Serie A si muovono anche alcune panchine. La Cremonese, prossima avversaria del Bologna dopo la sosta, ha deciso di esonerare Davide Nicola dopo una lunga serie di risultati negativi. Al suo posto è pronto ad arrivare Marco Giampaolo, chiamato a provare a risollevare una squadra precipitata in zona retrocessione dopo un crollo verticale negli ultimi mesi.
Masina campione d’Africa con il Marocco
Tra le curiosità della giornata c’è anche la vicenda che riguarda Adam Masina. L’ex difensore del Bologna è stato proclamato campione d’Africa con il Marocco dopo la decisione della CAF di assegnare la vittoria della finale contro il Senegal a tavolino. Una decisione sorprendente che ha trasformato Masina e i suoi compagni nei vincitori della Coppa d’Africa 2025.
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