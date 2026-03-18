Vigilia intensa, e non solo per Roma-Bologna: Bologna, ecco le notizie del 18 marzo

La vigilia della sfida decisiva di Europa League tra Roma e Bologna domina l’attualità in casa rossoblù. Dalla conferenza stampa di Vincenzo Italiano alle parole di Gian Piero Gasperini, passando per le indicazioni sulla formazione e i convocati. Ma nella giornata di oggi si è parlato anche di ex rossoblù, di settore giovanile e di alcune vicende che riguardano indirettamente il Bologna. Ecco le principali notizie della giornata.

La conferenza stampa di Vincenzo Italiano

Alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di Europa League contro la Roma, Vincenzo Italiano ha presentato la partita in conferenza stampa. Il tecnico rossoblù ha sottolineato la difficoltà della sfida, riconoscendo il valore dei giallorossi e il fattore Olimpico, ma ha ribadito che il Bologna proverà a giocarsi fino in fondo le proprie possibilità.

Qui le dichiarazioni integrali di Vincenzo Italiano

La conferenza stampa di Gasperini

Anche Gian Piero Gasperini ha parlato nella conferenza stampa della vigilia. Il tecnico giallorosso ha spiegato che la sfida sarà molto equilibrata e che probabilmente verrà decisa da un episodio. Gasperini ci ha tenuto a sottolineare come le due squadre siano più vicine nei valori di quanto si pensi, elogiando il lavoro svolto dal Bologna negli ultimi anni e il percorso europeo dei rossoblù.

Qui le dichiarazioni integrali di Gasperini

Bologna verso l’Olimpico: le notizie su convocati e assenze

Per la sfida di domani sera all’Olimpico, Vincenzo Italiano potrà contare su un gruppo quasi al completo tra i giocatori presenti nella lista UEFA. Restano però alcune assenze importanti.

Qui per scoprire di chi si tratta e la lista completa dei convocati rossoblù

Bologna, il calcio del vivaio rossoblù brilla: tre convocazioni in azzurro

Buone notizie dal settore giovanile del Bologna. Francesco Castaldo, Luca Lo Monaco e Kevin Fustini sono stati convocati nelle rispettive Nazionali giovanili italiane. Un riconoscimento importante per il lavoro del vivaio rossoblù e per tre giocatori che stanno vivendo una stagione positiva con le squadre giovanili del club.

Qui tutti i dettagli sulle loro convocazioni e sull’annata in rossoblù

Cremonese, Nicola verso l’esonero

Intanto in Serie A si muovono anche alcune panchine. La Cremonese, prossima avversaria del Bologna dopo la sosta, ha deciso di esonerare Davide Nicola dopo una lunga serie di risultati negativi. Al suo posto è pronto ad arrivare Marco Giampaolo, chiamato a provare a risollevare una squadra precipitata in zona retrocessione dopo un crollo verticale negli ultimi mesi.

Qui i dettagli sull’esonero

Masina campione d’Africa con il Marocco

Tra le curiosità della giornata c’è anche la vicenda che riguarda Adam Masina. L’ex difensore del Bologna è stato proclamato campione d’Africa con il Marocco dopo la decisione della CAF di assegnare la vittoria della finale contro il Senegal a tavolino. Una decisione sorprendente che ha trasformato Masina e i suoi compagni nei vincitori della Coppa d’Africa 2025.

Qui tutti i dettagli

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