Le parole di Italiano, mercato e un portiere nel mirino: Bologna, le notizie del 2 maggio

Il finale di stagione si avvicina e in casa Bologna il presente si intreccia, per forza di cose, con il futuro. Tra campo e calcio mercato, le notizie di oggi parlano, in sostanza, di strategie, valutazioni e scenari ancora aperti. Dalle mosse tra i pali ai dubbi su Italiano, passando per una svolta del tutto positiva dalla Primavera, sono giorni decisivi per impostare la prossima stagione rossoblù.

Beukema nel mirino del Liverpool: possibile nuova cessione?

Il nome di Sam Beukema torna a far parlare anche lontano da Bologna. L’ex difensore rossoblù, oggi al Napoli, è finito nel mirino del Liverpool, pronto a muoversi in estate con un’offerta che potrebbe aggirarsi intorno ai 28 milioni.

Il club inglese vede nell’olandese un profilo ideale per rinnovare la difesa, anche in prospettiva dell’inevitabile ricambio generazionale. Il Napoli osserva e valuta: la stagione altalenante del centrale e il rapporto non perfetto con Conte potrebbero aprire alla cessione. Una situazione da monitorare, che indirettamente coinvolge anche il Bologna per il valore del percorso costruito sotto le Due Torri.

Qui la situazione di Beukema

Portiere cercasi: Martinez nuova idea per il Bologna

Uno dei temi più caldi è quello legato alla porta. Con Skorupski reduce da problemi fisici e Ravaglia che non ha convinto pienamente, il Bologna è alla ricerca di un nuovo titolare.

Nelle ultime ore è emerso il nome di Josep Martinez, attualmente all’Inter. Il portiere spagnolo vuole più spazio e potrebbe lasciare Milano per trovare continuità. I rossoblù si sono mossi, ma la concorrenza non manca: anche Fiorentina e Venezia sono sulle sue tracce.

Qui i dettagli sull’indiscrezione di mercato

Panchina Bologna: Italiano resta? Persiste l’ipotesi De Rossi

Il futuro della panchina è un grande punto interrogativo. Vincenzo Italiano ha ribadito che incontrerà la società a breve, ma le sue richieste sono chiare: una squadra competitiva e poche cessioni eccellenti.

Il Bologna vuole continuare con lui, ma intanto si guarda intorno per non farsi trovare impreparato. Tra i nomi valutati c’è quello di Daniele De Rossi, profilo apprezzato e seguito anche da altri club di Serie A.

Qui le ultime di mercato su De Rossi

Le parole di Italiano prima del Cagliari

Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, Italiano ha parlato anche del momento della squadra. Nonostante le difficoltà e i risultati negativi recenti, il tecnico ha ribadito la volontà di chiudere al meglio la stagione.

Buone notizie arrivano dall’infermeria: Bernardeschi è recuperato e pronto a dare il suo contributo, mentre il gruppo sembra aver ritrovato compattezza dopo settimane complicate.

Qui le dichiarazioni integrali del tecnico rossoblù

Colpo Primavera: vittoria sull’Inter e sogno playoff vivo

Arrivano segnali importanti anche dalla Primavera, che ha battuto l’Inter per 2-1 nello scontro diretto. Una vittoria pesante, che consolida la posizione in classifica e rilancia le ambizioni playoff.

Qui la cronaca della partita

Retroscena Zanoli: perché saltò il trasferimento

Interessante, infine, anche il retroscena raccontato da Alessandro Zanoli sul mancato approdo a Bologna la scorsa estate. Il trasferimento era praticamente fatto, ma il Napoli bloccò tutto per esigenze interne di mercato.

Qui le dichiarazioni di Zanoli

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