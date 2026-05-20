Mercato, spunta l’idea Provedel mentre tornano due nomi dal Sudamerica: Bologna, le notizie del 20 maggio

Dal calciomercato sudamericano alle riflessioni tra i pali, il Bologna continua a muoversi su più fronti. Le ultime notizie rossoblù raccontano nuovi contatti, obiettivi monitorati e strategie già impostate per l’estate.

Notizie dall’Argentina: Zeballos torna nel mirino del calcio mercato del Bologna

Exequiel Zeballos è un nome caldo per il prossimo calciomercato del Bologna. L’esterno del Boca Juniors piace da tempo e, complice il contratto in scadenza nel 2026, i rossoblù sperano di abbassare le richieste degli argentini. Sul tavolo rimane comunque l’idea di uno scambio con Benjamin Dominguez, anche se le valutazioni tra le parti sono ancora distanti.

Qui la situazione dettagliata

Sartori guarda ancora in Olanda: piace Mijnans dell’AZ

Il Bologna continua nel frattempo a seguire il mercato olandese. Nelle ultime ore a Casteldebole si sarebbe visto l’entourage di Sven Mijnans, trequartista dell’AZ Alkmaar autore di una stagione molto positiva. Intanto resta monitorato anche Peer Koopmeiners, possibile alternativa in mediana in caso di cambiamenti sul futuro di Freuler.

Qui i dettagli sull’interesse rossoblù e i costi

Portieri, idea Provedel ma l’ingaggio complica tutto

Per la porta rossoblù spunta anche il nome di Ivan Provedel. Il Bologna avrebbe chiesto informazioni alla Lazio, ma i costi dell’operazione rendono la pista molto complicata. L’obiettivo del club è inserire un portiere pronto a giocarsi subito il posto da titolare, senza però uscire dai parametri economici fissati dalla società.

Qui la notizia di mercato completa

Resta l’obiettivo Freytes per la difesa del Bologna: i tifosi del Fluminense lo spingono verso l’addio

Juan Pablo Freytes continua a essere uno dei nomi più seguiti. Il centrale argentino del Fluminense era già stato vicino ai rossoblù in inverno e il Bologna potrebbe tornare alla carica nelle prossime settimane. Dal Brasile parlano di un interesse ancora molto forte da parte della dirigenza felsinea.

A rendere tutto ancora più interessante per i rossoblù, è il clima attorno a Freytes: dopo le nuove indiscrezioni sul Bologna, molti tifosi della Fluminense sui social hanno accolto positivamente la possibilità di una cessione.

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