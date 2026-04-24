Una intensa vigilia di mercato: Bologna, le notizie del 24 aprile

È già la vigilia del weekend e, di conseguenza, di un altro match di campionato. Questa volta, la missione dei rossoblu è quella di dare il 200% in campo, dimostrando di non essere ancora battuti e che il campionato è ancora aperto. In tal senso, a Casteldebole stanno accadendo parecchie cose. Vi siete persi qualcosa? Non vi preoccupate: ecco un riassunto delle notizie di oggi sul Bologna FC, dentro e fuori dal campo da calcio.

Bologna, ecco i convocati anti Roma

Come di consueto, a poco più di un giorno dalla sfida del Dall’Ara sono stati diramati i convocati. Scopri la lista dei ventiquattro scelti dal mister cliccando qui.

Calciomercato Bologna – ecco la lista delle pretendenti di Rowe

Avevamo già parlato, un paio di settimane fa, degli scout inglesi che avevano viaggiato fino alla città turrita per visionare il talento e l’estro di Jonathan Rowe. L’ex esterno del Norwich, acquisto record della storia felsinea, aveva già suscitato l’interesse del Galatasaray, alle prese con l’addio di Lang. Eppure oggi è uscita la lista: ecco le tre squadre di Premier che vorrebbero accaparrarselo.

Calciomercato: occhi a La Spezia, ma non solo…

I rossoblu, che stanno sondando diversi giovani azzurri, hanno messo gli occhi su due ragazzi dello Spezia. A Comotto e Romano, la cui situazione è descritta a questo link, si sono poi aggiunti dei talenti del Paris FC, sempre azzurri. Non a caso, il tecnico dei francesi aveva scherzato sulla mancata qualificazione ai Mondiali dell’Italia, affermando come diversi talenti nostrani giocassero proprio nella sua scuderia.

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