Seguici su

Bologna FC

Una intensa vigilia di mercato: Bologna, le notizie del 24 aprile

Tutte le notizie di oggi, 24 aprile

Pubblicato

20 minuti fa

il

Jonathan Rowe
Jonathan Rowe (©Damiano Fiorentini x 1000cuorirossoblu)

È già la vigilia del weekend e, di conseguenza, di un altro match di campionato. Questa volta, la missione dei rossoblu è quella di dare il 200% in campo, dimostrando di non essere ancora battuti e che il campionato è ancora aperto. In tal senso, a Casteldebole stanno accadendo parecchie cose. Vi siete persi qualcosa? Non vi preoccupate: ecco un riassunto delle notizie di oggi sul Bologna FC, dentro e fuori dal campo da calcio.

Per approfondire:

Bologna, ecco i convocati anti Roma

Come di consueto, a poco più di un giorno dalla sfida del Dall’Ara sono stati diramati i convocati. Scopri la lista dei ventiquattro scelti dal mister cliccando qui.

Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini

Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini, guide tecniche del Bologna e della Roma (© Bologna FC 1909/ AS Roma)

Calciomercato Bologna – ecco la lista delle pretendenti di Rowe

Avevamo già parlato, un paio di settimane fa, degli scout inglesi che avevano viaggiato fino alla città turrita per visionare il talento e l’estro di Jonathan Rowe. L’ex esterno del Norwich, acquisto record della storia felsinea, aveva già suscitato l’interesse del Galatasaray, alle prese con l’addio di Lang. Eppure oggi è uscita la lista: ecco le tre squadre di Premier che vorrebbero accaparrarselo.

Jonathan Rowe esulta dopo il gol del vantaggio in Roma-Bologna (©Bologna FC 1909) in gol anche contro la Cremonese

Jonathan Rowe esulta dopo il gol del vantaggio in Roma-Bologna (©Bologna FC 1909)

Calciomercato: occhi a La Spezia, ma non solo…

I rossoblu, che stanno sondando diversi giovani azzurri, hanno messo gli occhi su due ragazzi dello Spezia. A Comotto e Romano, la cui situazione è descritta a questo link, si sono poi aggiunti dei talenti del Paris FC, sempre azzurri. Non a caso, il tecnico dei francesi aveva scherzato sulla mancata qualificazione ai Mondiali dell’Italia, affermando come diversi talenti nostrani giocassero proprio nella sua scuderia.

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *