Bologna, le notizie della giornata odierna (7/2/2026)

Vigilia carica di tensione in casa Bologna in vista del derby contro il Parma. Tra emergenza risultati, scelte di formazione, rientri importanti e la questione stadio, la giornata di oggi ha messo in luce tutti i principali temi del momento rossoblù: ecco le ultime notizie in ambito calcio.

Le notizie verso Bologna-Parma: al calcio di Italiano serve una svolta

Il Bologna arriva al derby con le ferite ancora aperte dopo il pesante 0-3 contro il Milan e una sola vittoria nelle ultime undici partite. Il Parma, reduce da due sconfitte pesanti con Atalanta e Juventus, è un avversario fragile ma comunque pericoloso.

Il Dall’Ara, da fortino, si è trasformato in un terreno minato: cinque sconfitte nelle ultime sei gare casalinghe. Italiano chiede un cambio di atteggiamento e un avvio aggressivo per provare a indirizzare subito la partita.

Qui l’analisi completa su Bologna-Parma

Bologna, le ultime notizie sulla formazione

Italiano valuta le scelte in mediana dopo le assenze di Freuler e Moro per motivi familiari. L’ipotesi più concreta è la coppia Ferguson-Pobega, con Sohm come alternativa.

Occhi puntati anche sulle diffide: Freuler e Ferguson rischiano la squalifica in caso di ammonizione, un fattore che pesa nelle decisioni dell’allenatore in un momento già delicato.

Qui l’approfondimento sulle scelte di formazione

Joao Mario verso l’esordio in rossoblù

Il terzino portoghese potrebbe trovare spazio contro il Parma, probabilmente a gara in corso. Arrivato con voglia di riscatto dopo mesi difficili alla Juventus, ha convinto Italiano negli allenamenti di Casteldebole.

Il suo debutto potrebbe essere una nuova opzione sulla corsia destra, soprattutto in vista della gara ravvicinata contro la Lazio.

Qui il focus su Joao Mario

Skorupski torna titolare: i suoi numeri

Dopo la squalifica, Lukasz Skorupski è pronto a riprendersi il posto tra i pali. I dati presentano un Bologna molto più solido con lui in porta rispetto al periodo della sua assenza.

Nonostante gli errori commessi al rientro, Italiano gli rinnova la fiducia per ritrovare continuità e sicurezza in un momento come questo della stagione.

Qui l’analisi sui numeri di Skorupski

La lista dei convocati per Bologna-Parma

Italiano ha diramato l’elenco dei convocati per il derby: presenti tutti tranne De Silvestri, ancora out per la colica addominale.

Dentro Lucumì, Joao Mario e tutti i principali riferimenti offensivi per una partita che sarà un vero bivio stagionale.

Qui la lista completa dei convocati

Bologna, le notizie sullo Stadio Dall’Ara: fondi congelati per un calcio che vuole progredire

Fuori dal campo, tiene banco la questione stadio. I 40 milioni pubblici destinati al restyling tornano temporaneamente nelle casse del Comune in assenza di un progetto concreto.

Comune e il Bologna rimangono in dialogo, ma senza scadenze certe e senza investitori pronti a colmare il gap economico. Il rischio è uno stallo prolungato che rallenterebbe definitivamente il futuro dell’impianto.

Qui tutti i dettagli sulla questione Stadio Dall’Ara

Il Parma di Cuesta: rispetto ma nessuna paura

In conferenza stampa Carlos Cuesta ha presentato la sfida di domani: il tecnico spagnolo riconosce le difficoltà del Bologna ma chiede ai suoi una gara coraggiosa, mantenendo la loro aggressività.

Il Parma arriva con diverse assenze, ma con nuovi acquisti pronti a dare risposte immediate.

Qui le parole di Cuesta

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook