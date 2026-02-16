Bologna, le notizie della giornata odierna (16/2/2026)

Finalmente, possiamo dire. Finalmente il giorno dopo è di nuovo radioso, perché nella serata di ieri i Rossoblù sono tornati alla vittoria in campionato, sul campo del Torino. Un giorno dopo che analizza la gara dell’Olimpico “Grande Torino”, che ha visto le parole dell’AD Fenucci in Lega e, soprattutto, il prolungamento di Jens Odgaard con il Bologna: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, giovedì 12 febbraio 2026.

Le notizie del giorno dopo Torino-Bologna: tra Bernardeschi e…Sohm

Uno è tra i più apprezzati della partita di ieri, ma in generale dell’ultimo periodo, per quello che sta dando e per come si è calato nel mondo Rossoblù. L’altro è, invece, una bella sorpresa dal mercato invernale, per il contributo contro il Torino ma, guardando avanti, anche per quello che potrà dare tra campionato ed Europa: le parole di Federico Bernardeschi e l’analisi delle partita di Simon Sohm.

Qui il link all’articolo completo sulle parole di Federico Bernardeschi

Qui il link all’articolo completo sulla prestazione di Simon Sohm

Le parole di Claudio Fenucci in Lega

Tra le questioni formali, come l’acquisizione della maggioranza del brand Fantacalcio, e le parole su quanto è successo nel weekend di Serie A, soprattutto a livello arbitrale, nell’assemblea di Lega odierna, o per meglio dire al suo termine, si è espresso anche l’Amministratore Delegato del Bologna, Claudio Fenucci.

Qui il link all’articolo completo sulle parole di Fenucci

Qui il link all’articolo sull’acquisizione della Lega Serie A del brand Fantacalcio

Santiago Castro rinnova fino al 2029

Lo squillo più importante nella giornata odierna del Bologna è l’ufficialità del rinnovo di Jens Odgaard. Il numero 21 Rossoblù ha prolungato l’accordo con il club felsineo fino al 2029, con un’opzione fino al 2030. Un altro segnale forte da parte della società, sintomo di come ci sia piena fiducia di poter tornare con gli stessi protagonisti ai momenti migliori,

Qui il link all’articolo sul rinnovo di Jens Odgaard

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook