Bologna, le notizie della giornata odierna (18/2/2026)

Giorno di vigilia in casa Rossoblù, in vista della sfida di domani sera al Brann. Stamattina l’allenamento di rifinitura al “Galli” con le conseguenti convocazioni, il tutto seguito dalla partenza verso Bergen, lì dove questo pomeriggio Vincenzo Italiano ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-partita. Il “Galli” è un tema in casa Bologna, facente parte dei progetti a lungo termine della società, anche come rinnovamento. Progetti a lungo termine come i rinnovi, questione spigolosa degli ultimi giorni: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026.

La crescita per Saputo passa da Casteldebole e non solo

Archiviato il discorso Dall’Ara, dopo lo stop arrivato negli scorsi giorni direttamente dal Comune, la notizia è che il Bologna, nelle vesti di Joey Saputo, non ha alcuna intenzione di fermarsi nel proprio progetto di sviluppo. Il patron canadese è dell’idea di continuare a crescere tramite le infrastrutture: tra queste, c’è il Centro Tecnico dei Rossoblù a Casteldebole e il campo di Granarolo, dove gioca la formazione femminile. Opere di rinnovamento e ampliamento, per continuare a crescere.

Questione rinnovi spinosa per Orsolini e Freuler

Un altro argomento che guarda al futuro in casa Bologna è quello dei rinnovi. Negli ultimi giorni sono arrivati quelli di Santiago Castro, Jens Odgaard e Massimo Pessina. Tutt’altro che scontati sembrano, invece quelli di Riccardo Orsolini e Remo Freuler: le richieste del numero 7 e numero 8 Rossoblù sono alte rispetto al tetto ingaggi attuale della società, e le parti non sembrano essere vicine all’accordo. Accordo che, ormai, sembra non essere nemmeno un opzione per Jhon Lucumì.

Le notizie in vista di Brann-Bologna: i convocati e le parole di Italiano

Come citato nell’introduzione dell’articolo, oggi è giorno di vigilia: domani sera, in quel di Bergen, sarà tempo di Brann-Bologna. Questa mattina c’è stato l’ultimo allenamento di rifinitura al “Galli”, il quale ha portato poi Vincenzo Italiano a diramare la lista dei convocati in vista del match di domani. Proprio in quel di Bergen il Bologna è arrivato nel pomeriggio e, qualche ora dopo, Vincenzo Italiano è intervenuto nella consueta conferenza stampa di vigilia organizzata dalla UEFA per i media.

