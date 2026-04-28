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Otto partenze, prestiti, addii e bilanci: Bologna, tutte le notizie del 28 aprile

Tutte le notizie del 28 aprile a tinte rossoblu

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1 minuto fa

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Jonathan Rowe, Federico Bernardeschi e Santiago Castro, verso Bologna-Aston Villa (© Damiano Fiorentini)
Jonathan Rowe, Federico Bernardeschi e Santiago Castro, verso Bologna-Aston Villa (© Damiano Fiorentini x 1000cuorirossoblu)

Una giornata infrasettimanale di una delle ultime settimane di Serie A, forse poco importanti per i rossoblu, potrebbe far pensare ai tifosi che forse le novità scarseggino. Invece, le riflessioni della società e degli interpreti si stanno moltiplicando, dando ampio spazio al calciomercato. Vi siete persi qualcosa? Tranquilli, ci pensiamo noi con il solito riassunto giornaliero delle ultime notizie sul Bologna, fuori e dentro al campo di calcio.

Per approfondire:

Calciomercato Bologna, riflessioni su El Azzouzi

La società pensa ancora ad Oussama El Azzouzi, uno degli eroi inattesi della corsa Champions. Resterà a Bologna? Se volete scoprire i ragionamenti dei piani alti, cliccate qui.

El Azzouzi a fine Roma-Bologna 2023/24

El Azzouzi a fine Roma-Bologna 2023/24 (© Damiano Fiorentini per 1000 Cuori Rossoblù)

Aria di cambiamento

Sarà una estate decisiva. A maggior ragione viste le difficoltà in campionato di questa stagione, che non hanno permesso al club di raggiungere l’Europa. La rivoluzione è una logica conseguenza: 8 big potrebbero lasciare Bologna in estate, ecco chi sono.

Dallinga e Dominguez (© Bologna FC 1909; Damiano Fiorentini)

Thijs Dallinga e Benja Dominguez, chissà se saranno ancora rossoblu a fine stagione (© Bologna FC 1909; Damiano Fiorentini x 1000cuorirossoblu)

Parla Pagliuca: «Ravaglia criticato troppo»

La leggenda del club rossoblu ci ha tenuto a esprimersi sul momento del club e dei suoi “colleghi” coi guantoni, esprimendosi anche sulle critiche rivolte a Ravaglia, ritenute eccessive.

Federico Ravaglia (© Damiano Fiorentini)

Federico Ravaglia in azione nella sconfitta interna contro il Milan (© Damiano Fiorentini x 1000cuorirossoblu)

Il punto sui prestiti: Bologna, chi tornerà?

A Bologna è tempo di bilanci, lo avrete capito. Oltre a chi ha giocato la stagione a Casteldebole, però, bisogna pensare anche a chi tornerà a casa dai prestiti. Chi resterà e chi andrà via, in prestito o definitivamente?

Antonio Raimondo in maglia rossoblù (© Bologna FC 1909)

Antonio Raimondo, attualmente in prestito nel campionato cadetto, con la maglia rossoblù (© Bologna FC 1909)

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