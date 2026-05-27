Il futuro della panchina e quello di Lucumí, tra incontri e mercato: Bologna, le notizie del 27 maggio

Le notizie sul futuro di Vincenzo Italiano rimangono, anche per oggi, il tema centrale in casa Bologna FC: l’incontro con il Napoli ha avvicinato l’addio del tecnico rossoblù. Intanto il calciomercato entra nel vivo tra il futuro di Lucumì, il nodo portiere e nuovi nomi per la panchina.

Italiano-Napoli, addio sempre più vicino

La giornata rossoblù è stata inevitabilmente dominata dalla situazione legata a Vincenzo Italiano. Dopo settimane di indiscrezioni, l’allenatore sembra vicino al trasferimento al Napoli: nella giornata di ieri c’è stato l’incontro con Aurelio De Laurentiis per definire un accordo.

Il Bologna incontrerà il tecnico nella giornata di domani, ma salvo sorprese la separazione sembra prossima. I rossoblù ribadiranno la volontà di proseguire insieme, ma Italiano…

Qui per conoscere i dettagli della situazione

Bologna FC: le notizie sui nuovi nomi per la panchina

Con il possibile addio del tecnico siciliano, la dirigenza rossoblù sta valutando diversi profili. Restano vivi i nomi di Raffaele Palladino, Daniele De Rossi ed Eusebio Di Francesco, mentre Fabio Grosso è ormai destinato alla Fiorentina.

Nelle ultime ore, però, è emersa anche una pista nuova: Carlos Cuesta. L’attuale allenatore del Parma sarebbe stato infatti avvistato a Casteldebole per un confronto preliminare con la dirigenza rossoblù.

Qui per approfondire su Carlos Cuesta

Di Vaio fa chiarezza sul futuro rossoblù

Oggi, in tutto questo trambusto, nel corso dell’evento Apericalcio al centro sportivo Campo di Marte, Marco Di Vaio ha affrontato diversi temi legati al presente e al futuro del Bologna. Il ds rossoblù ha confermato che il club non è rimasto sorpreso dall’incontro tra Italiano e il Napoli, pur ribadendo la volontà di continuare insieme.

Di Vaio ha anche spiegato come l’eventuale cambio in panchina potrebbe modificare alcune strategie di mercato, pur mantenendo chiari gli obiettivi su alcuni ruoli.

Qui le dichiarazioni integrali del ds rossoblù

Lucumì verso l’addio: nuovi club interessati al difensore

Sul fronte calciomercato, Jhon Lucumì è sempre più vicino a lasciare Bologna. Il centrale colombiano, convocato per il Mondiale 2026, continua ad attirare l’interesse di diversi club internazionali.

Alle piste già note si sono aggiunte nelle ultime ore Tottenham e Fenerbahce. Il Bologna spera di incassare almeno 20 milioni di euro dalla sua cessione.

Qui i club interessati al colombiano

Nodo portiere: Provedel, Falcone e… un altro profilo

Tra le priorità del Bologna c’è anche la situazione legata alla porta. Ivan Provedel, come detto nei giorni scorsi, è uno dei profili più apprezzati, ma l’ingaggio elevato e il forte interesse dell’Inter complicano l’operazione. Per questo motivo il Bologna continua a monitorare anche Falcone del Lecce e Lorenzo Montipò dell’Hellas Verona, ritenuti profili più sostenibili economicamente.

Qui le ultime notizie sul nodo portiere in casa Bologna FC

Tsapras, nuovo nome per la fascia destra

Nel frattempo Sartori e Di Vaio continuano a sondare nuovi profili anche all’estero. Dalla Grecia rimbalza infatti il nome di Triantafyllos Tsapras, terzino destro del Levadiakos autore di una stagione da 10 assist.

Il Bologna avrebbe chiesto informazioni sul classe 2001, ma le richieste economiche del club greco vengono considerate al momento troppo elevate anche da altre società interessate, tra cui Olympiacos e Panathinaikos.

Qui per approfondire l’interesse rossoblù

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