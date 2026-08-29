Il rinnovo di Lo Monaco e due nuovi nomi in caso di partenza di Rowe: Bologna, le notizie del 29 agosto

Le notizie di oggi in casa Bologna FC sono ancora fortemente legate al calciomercato. L’Atalanta continua a pensare a Jonathan Rowe e nei colloqui tra i club è spuntato anche De Roon, mentre il Bologna valuta Mbangula come possibile alternativa all’inglese. Intanto arrivano due conferme importanti per il futuro: Luca Lo Monaco rinnova fino al 2029 e Riccardo Orsolini racconta i retroscena del suo rinnovo fino al 2031.

Rowe-Atalanta, spunta anche De Roon

L’asse tra Bologna e Atalanta continua a essere caldo e al centro dei discorsi c’è ancora Jonathan Rowe. Nei colloqui tra le due società, però, sarebbe comparso anche un nome a sorpresa: Marten De Roon. Il centrocampista olandese potrebbe essere proposto come contropartita nell’operazione per Rowe.

Il Bologna, però, continua a non considerare l’inglese sul mercato. La situazione potrebbe cambiare soltanto davanti a un’offerta ritenuta irrinunciabile.

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Mbangula può essere l’alternativa a Rowe?

Il Bologna, intanto, si guarda intorno nel caso in cui Rowe dovesse effettivamente partire. Tra i nomi valutati dalla dirigenza c’è quello di Samuel Mbangula. Il profilo interessa soprattutto per le caratteristiche tecniche: Mbangula è un destro che ama partire da sinistra, proprio come Rowe, e potrebbe essere un’alternativa anche alle soluzioni già presenti in rosa come Nicolò Cambiaghi.

Qui per tutti i dettagli sull’idea Mbangula

Bologna FC, notizie importanti dalla Primavera: Lo Monaco rinnova fino al 2029

Dal mercato della prima squadra arrivano anche buone notizie per il futuro del settore giovanile. Luca Lo Monaco ha rinnovato il proprio contratto con il Bologna fino al 30 giugno 2029.

Il nuovo campionato è iniziato nel migliore dei modi: contro l’Atalanta, Lo Monaco è stato protagonista della vittoria per 4-2 con un gol e due assist. Un rendimento che aveva già attirato l’attenzione di Domenico Tedesco durante la preparazione estiva.

Qui per leggere tutti i dettagli sul rinnovo di Lo Monaco

Orsolini: «Bologna è una scelta di vita»

A tenere banco è anche il futuro di Riccardo Orsolini, che ha recentemente prolungato il proprio contratto con il Bologna fino al 2031. Il numero sette rossoblù ha raccontato i retroscena della lunga trattativa, spiegando perché ci sia voluto così tanto tempo per arrivare alla firma.

Orsolini ha smentito che alla base dell’attesa ci fossero questioni economiche, raccontando di aver ricevuto anche offerte dall’Arabia Saudita e da altri club di Serie A. Per il giocatore, infatti, Bologna è ormai una vera e propria scelta di vita.

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