Cambiaghi si riconferma in azzurro, mentre il mercato invernale cambia data d’inizio: Bologna, le notizie del 27 settembre

Le notizie di oggi in casa Bologna FC riguardano anche la Nazionale italiana e, soprattutto, il futuro rossoblù. Nicolò Cambiaghi è pronto a partire ancora titolare con l’Italia contro la Turchia, mentre arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Daniel Osvaldo, ex attaccante del Bologna. Intanto cambia la data d’apertura del prossimo mercato invernale e i tifosi rossoblù commentano il cambio allenatore e la situazione della squadra.

Cambiaghi, conferma contro la Turchia

Nicolò Cambiaghi si prepara alla seconda partita consecutiva da titolare con l’Italia di Roberto Mancini. Dopo la prestazione positiva contro il Belgio, l’esterno del Bologna dovrebbe partire dal primo minuto anche contro la Turchia nella seconda sfida di Nations League.

A Roma, nonostante la sconfitta degli azzurri, Cambiaghi era stato tra i più brillanti, riuscendo soprattutto nella ripresa a creare superiorità numerica grazie alla sua velocità e alla capacità nell’uno contro uno. Una conferma importante anche in ottica Bologna, dove l’esterno è diventato una delle principali soluzioni offensive della squadra.

Qui per la probabile formazione dell’Italia contro la Turchia.

Daniel Osvaldo, apprensione per l’ex Bologna

Preoccupazione nel mondo del calcio per le condizioni di Daniel Osvaldo. L’ex attaccante rossoblù, oggi quarantenne, è ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Llavallol, nella provincia di Buenos Aires.

Osvaldo è stato soccorso dalla sorella nella propria abitazione e trasportato d’urgenza dopo un grave versamento pleurico al polmone destro, che ha reso necessario un intervento chirurgico. L’ex centravanti aveva vestito la maglia del Bologna tra il 2009 e il 2010.

Qui per tutti gli aggiornamenti sulle condizioni di Osvaldo.

Bologna FC, notizie e aggiornamenti sul mercato invernale: ecco quando aprirà

La prossima sessione di calciomercato invernale potrebbe iniziare prima del previsto. La FIGC ha infatti accolto la richiesta dei club di Serie A di anticipare l’apertura al 28 dicembre 2026, rispetto alla precedente data del 2 gennaio 2027. Ora manca soltanto l’ok definitivo della FIFA.

Il mercato resterà aperto fino al 1° febbraio e potrebbe quindi offrire al Bologna una nuova occasione per intervenire sulla rosa dopo una prima parte di stagione complicata.

Qui per ripercorrere tutti i precedenti colpi invernali del Bologna.

Bologna, i tifosi confermano la fiducia a Palladino

Dopo l’1-1 contro il Torino sono arrivati anche i fischi del Dall’Ara, ma il rapporto tra la squadra e il pubblico non sembra essersi spezzato. Alcuni rappresentanti della tifoseria rossoblù hanno ribadito la volontà di sostenere Palladino e la squadra, pur sottolineando le difficoltà del momento. Si sono infatti espressi: Andrea Coppari, del Centro Bologna Clubs, Daniele Torrisi della Vecchia Guardia e Mirco Montebugnoli di Futuro Rossoblù.

Qui per tutte le parole dei tifosi del Bologna su Palladino e sul momento rossoblù.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook