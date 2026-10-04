Casale verso il rinnovo e l’amichevole con l’Ascoli, mentre il Bologna Woman trova la vittoria: le notizie del 4 ottobre

Le notizie di oggi in casa Bologna FC raccontano di una domenica intensa tra mercato, prima squadra e settore giovanile. Il club lavora al rinnovo di Nicolò Casale fino al 2029, mentre a Casteldebole il Bologna cade 1-3 contro l’Ascoli nel test durante la sosta per le nazionali. Buone notizie invece dal Bologna Women, che supera il Venezia e torna alla vittoria. Spazio anche alle parole di Carlo Nervo, alla vigilia di Italia-Turchia al Dall’Ara.

Casale verso il rinnovo fino al 2029

Il Bologna sembra intenzionato a prolungare di un anno il contratto di Nicolò Casale. L’attuale accordo del difensore, arrivato sotto le Due Torri nell’estate 2024, scade nel 2028, ma secondo quanto riportato da Nicolò Schira le parti avrebbero raggiunto un’intesa per spostare la scadenza al 30 giugno 2029.

Qui per i dettagli sulla notizia e la possibile motivazione.

Bologna FC, notizie poco rassicuranti da Casteldebole

Dopo la sconfitta per 4-1 nell’ultima amichevole pre-campionato contro il Pisa, il Bologna cade anche contro l’Ascoli. I marchigiani si sono imposti 3-1 a Casteldebole, con Riccardo Orsolini autore dell’unica rete rossoblù, quella del momentaneo pareggio.

Il risultato va contestualizzato considerando le numerose assenze. Palladino ha dovuto fare a meno di undici giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Rimangono però alcuni aspetti da valutare. In ogni caso, il gruppo tornerà a lavorare a Casteldebole da martedì, con i primi rientri attesi proprio tra i nazionali.

Qui per tutti i dettagli sul test contro l’Ascoli.

Bologna Women, vittoria e tre punti contro il Venezia

Il Bologna Women rialza subito la testa e torna alla vittoria. Le rossoblù superano 3-1 il Venezia in trasferta e salgono a quota 7 punti dopo quattro giornate. Il Venezia ha provato ad accorciare nel finale, ma il Bologna riesce a difendere il risultato e porta a casa tre punti importanti.

La giornata del calcio femminile prosegue anche con il debutto del Bologna Women Futsal in Serie B contro l’Atletico Foligno. Diversi appuntamenti sono inoltre in programma per le formazioni giovanili rossoblù.

Qui per tutti gli appuntamenti del settore femminile.

Carlo Nervo: «Il campionato del Bologna comincia a Lecce»

Alla vigilia di Italia-Turchia al Dall’Ara, Carlo Nervo ha ripercorso il suo debutto con la Nazionale maggiore, arrivato proprio contro la Turchia il 20 novembre 2002. Una serata che l’ex rossoblù ricorda ancora oggi con particolare emozione.

Nervo ha poi parlato anche del Bologna e del momento vissuto dalla squadra. L’ex esterno ha sottolineato le qualità di Nicolò Cambiaghi. Sul cambio in panchina, invece, ha ammesso di non aver compreso fino in fondo l’esonero di Tedesco, pur riconoscendo le qualità di Palladino. Per Nervo, ora, il vero campionato del Bologna deve iniziare a Lecce.

Qui per leggere l’intervista completa a Carlo Nervo.

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