Darmian vicino alla firma, la preparazione verso Lecce e il futuro di Dallinga: Bologna, le notizie del 5 ottobre

Le notizie di oggi in casa Bologna FC si sono concentrate sulla preparazione verso la trasferta di Lecce. In tale contesto, Matteo Darmian è sempre più vicino alla firma con il club rossoblù. A Casteldebole Palladino aspetta il rientro dei nazionali, mentre Riccardo Calafiori ha lasciato un nuovo messaggio d’affetto verso Bologna.

Bologna FC, notizie sull’attesa firma di Darmian

Il Bologna è pronto ad accogliere Matteo Darmian. L’ex Inter, già sceso in campo nell’amichevole contro l’Ascoli, dovrebbe firmare il contratto con i rossoblù tra oggi e domani. Il classe 1989 è stato individuato come rinforzo necessario dopo il grave infortunio di Emil Holm, verso a uno stop di circa sei mesi.

Le prime sensazioni sul giocatore sono positive e Darmian potrebbe essere già a disposizione di Raffaele Palladino per la trasferta di Lecce.

Qui per tutti gli aggiornamenti sulla situazione Darmian.

Dallinga, il riscatto del Colonia è in bilico

L’infortunio al ginocchio destro di Thijs Dallinga cambia nuovamente lo scenario sul futuro dell’attaccante olandese. Dopo una doppietta all’esordio in Bundesliga con il Colonia, l’ex Bologna ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore durante un’amichevole contro il Viktoria Köln.

Lo stop potrebbe essere molto lungo e rischia di compromettere la stagione. Il prestito al Colonia prevede un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, ma l’infortunio potrebbe mettere in discussione l’operazione. I due club starebbero valutando anche la possibilità di interrompere anticipatamente il prestito e riportare Dallinga a Bologna già a gennaio.

Qui per tutti gli aggiornamenti sul futuro di Dallinga.

Bologna si prepara la sfida al Lecce

La settimana che porterà a Lecce-Bologna è pronta a entrare nel vivo. La ripresa degli allenamenti al centro tecnico Niccolò Galli è fissata per domani alle 15, con i primi nazionali già attesi a Casteldebole.

Cambiaghi, Pessina e Theate dovrebbero essere tra i primi a rientrare, insieme a Heggem e Helland. Mercoledì sarà invece il turno di Ferguson, Vitík, Mbangula e Happonen, mentre Alhassane e Libra saranno gli ultimi a tornare tra giovedì e venerdì.

Qui per tutte le novità verso Lecce-Bologna.

Calafiori, un nuovo messaggio per Bologna

Prima del ritorno al Dall’Ara con la Nazionale, Riccardo Calafiori ha lasciato un nuovo messaggio alla sua ex squadra e alla città. L’ex rossoblù ha pubblicato sui social una fotografia del centro tecnico di Casteldebole, con il prato d’allenamento e San Luca sullo sfondo.

Un’immagine semplice, ma che racconta il legame rimasto con Bologna dopo la stagione 2023/24 che lo ha consacrato e accompagnato verso la Premier League. Il difensore è tornato a Casteldebole con la Nazionale e ha così rivisto quei luoghi da una prospettiva diversa. Ma non è finita, perché questa sera è tornato anche a segnare tra le mura del Dall’Ara, quelle mura che lo hanno portato a diventare ciò che è oggi.

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