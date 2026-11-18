Le notizie di oggi in casa Bologna FC spaziano dal campo alle iniziative per la città, attraversando anche il futuro delle infrastrutture rossoblù. Ecco di cosa si tratta…

Bologna Femminile, Fruzzetti protesta: «Vogliamo essere tutelati»

Il pareggio contro il Brescia fa discutere in casa Bologna Femminile. A cinque minuti dalla fine, sul risultato di 1-1, le rossoblù non hanno ottenuto un calcio di rigore per un doppio tocco di mano in area avversaria. Un episodio che ha spinto Gianni Fruzzetti, responsabile del settore femminile, a intervenire pubblicamente, denunciando una serie di decisioni arbitrali ritenute penalizzanti.

Il dirigente ha inoltre sottolineato un dato: il Bologna non riceve un calcio di rigore a favore dal gennaio 2025. La richiesta della società non è quella di ottenere favori, ma di avere arbitraggi imparziali e criteri uniformi.

Qui tutte le dichiarazioni di Gianni Fruzzetti sugli episodi arbitrali e sul futuro del Bologna Femminile.

Francesco Guidolin promuove questo Bologna FC: «Ha qualità per competere»

Il legame tra Francesco Guidolin e Bologna è sempre speciale. Intervistato da Dario Cervellati su Stadio, ha commentato anche il momento della squadra di Palladino, soffermandosi soprattutto sulle qualità degli esterni offensivi.

Bernardeschi, Cambiaghi, Orsolini e Mbangula sono, secondo Guidolin, un patrimonio importante per il Bologna grazie alla loro rapidità, imprevedibilità e capacità di creare soluzioni. Forte della propria esperienza nelle competizioni europee, ha ricordato quanto siano importanti equilibrio, programmazione e rotazioni per mantenere competitiva una squadra.

Qui l’analisi completa di Francesco Guidolin sul Bologna di Palladino.

Tra le notizie di oggi in casa Bologna c’è anche Raimondo

Il presente di Antonio Raimondo è al Frosinone, ma il legame con il Bologna è una parte importante della sua carriera. Nell’intervista concessa a Tuttosport, l’attaccante classe 2004, ancora di proprietà rossoblù, ha ricordato il proprio esordio con la prima squadra e il momento in cui Sinisa Mihajlovic lo mandò in campo. Sul possibile ritorno a Bologna, però, Raimondo preferisce non fare programmi: la priorità è contribuire alla salvezza del Frosinone.

Tra gli aspetti più curiosi dell’intervista c’è l’utilizzo degli occhiali stroboscopici durante gli allenamenti. Di seguito il link in cui vi spieghiamo di cosa si tratta.

Qui l’intervista completa ad Antonio Raimondo e i dettagli sul suo metodo di allenamento.

Bologna Città Blu, De Silvestri sostiene il progetto: «Serve equilibrio»

Il Bologna FC partecipa al progetto Città Blu, iniziativa promossa dal Comune per rendere gli spazi pubblici più accessibili e accoglienti nei confronti delle persone con autismo e altre neurodivergenze. L’obiettivo è coinvolgere fino a 160 luoghi cittadini, tra esercizi commerciali, servizi e spazi di socializzazione. Alla presentazione ha partecipato anche il capitano rossoblù Lorenzo De Silvestri, che ha parlato del valore della pazienza e dell’equilibrio, richiamando anche il momento attraversato dalla squadra.

Qui tutte le parole di De Silvestri.

Nuovo stadio in Fiera, Forza Italia dice sì ma guarda al futuro del Dall’Ara

Il progetto per il nuovo stadio di Bologna nell’area della Fiera continua a raccogliere consensi. Anche Forza Italia ha espresso il proprio sostegno all’ipotesi del nuovo impianto. Il partito ha però posto l’attenzione su un altro tema: la futura destinazione dello storico Stadio Renato Dall’Ara, che non dovrà rimanere inutilizzato dopo il trasferimento della squadra. Secondo i rappresentanti di Forza Italia, è necessario avviare fin da subito un confronto con la cittadinanza e valutare possibili destinazioni per l’attuale impianto.

Qui tutte le proposte di Forza Italia sul nuovo stadio e sul futuro del Dall’Ara.

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