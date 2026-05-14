Calciomercato, tra rinnovi, addii e due spagnoli che continuano a piacere: Bologna, le notizie del 14 maggio

Giornata ricca di Calciomercato in casa Bologna, tra strategie rinnovi e anche addii in vista il Bologna FC entra in settimane decisive dentro e fuori dal campo: dalle ultime notizie su Castro e De Silvestri fino ai nuovi talenti seguiti in Spagna, il futuro rossoblù inizia già a prendere forma.

Bologna verso il mercato: Castro può diventare il sacrificio dell’estate?

Il Bologna inizia a pianificare il prossimo mercato guardano sempre con attenzione ai bilanci da un lato e alle ambizioni dall’altro. Lucumì e Dominguez sono destinati alla partenza, ma per finanziare davvero gli acquisti potrebbe servire una cessione pesante: il nome più caldo, in questo caso, è quello di Santiago Castro, valutato come possibile sacrificio per rifondare la rosa. Ma la situazione è molto più complessa di così…

Qui i dettagli sulla questione Castro-mercato

Rinnovo in arrivo per De Silvestri

Nonostante il poco spazio in campo, Lorenzo De Silvestri è di fatto figura centrale nello spogliatoio rossoblù e più in generale all’interno del progetto rossoblù. Il Bologna vuole prolungare di un altro anno il contratto del capitano, considerato fondamentale per la crescita del gruppo e l’inserimento dei giovani arrivati dall’estero.

Qui i dettagli sulla situazione di De Silvestri e il suo rinnovo

Bologna sulle tracce di Valdepeñas: sfida a Milan ed Eintracht

Il Bologna, nel frattempo, si dedica anche ai giovani, continuado a monitorare due talenti in vista dell’estate. L’ultimo nome arriva dal Real Madrid. Si tratta di Victor Valdepeñas, difensore classe 2006 reduce dalla vittoria della Youth League. Sul centrale spagnolo però c’è forte concorrenza, con Milan ed Eintracht Francoforte già interessate.

Qui l’articolo completo sul talento del Real

Bologna FC su Carlos Espí: le ultime notizie sul prezzo e possibili offerte

Intanto, un altro spagnolo si sta affermando come uno dei profili più seguiti dal Bologna per il prossimo calciomercato: Carlos Espí. Ma la concorrenza, anche in questo caso aumenta rapidamente. Anche lo Strasburgo si è mosso per l’attaccante classe 2005 del Levante, considerato uno dei giovani più promettenti del calcio spagnolo. Intanto il club iberico ha già fissato il prezzo: servono circa 25 milioni di euro per portarlo via.

Qui le ultime su Carlos Espí

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