La vittoria contro il Milan, le parole dei protagonisti rossoblù e le ultime dall’infermeria: Bologna, le notizie del 28 ottobre 2026

Le notizie di oggi in casa Bologna FC sono tutte nel segno della grande vittoria a San Siro. I rossoblù di Raffaele Palladino battono il Milan 4-2, conquistando la seconda vittoria consecutiva in campionato grazie a una rimonta di carattere e alla straordinaria tripletta di Samuel Mbangula. Nel post-partita arrivano le parole dell’allenatore, di Nicolò Casale e dei protagonisti della serata, mentre a Casteldebole si guarda già ai prossimi impegni e ai possibili recuperi di Riccardo Orsolini e Roberto Piccoli.

Milan-Bologna 2-4: Mbangula firma una tripletta da sogno

Il Bologna espugna San Siro con una vittoria pesantissima, superando il Milan per 4-2 al termine di una partita ricca di emozioni. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Samuel Mbangula, i rossoneri ribaltano momentaneamente il risultato con la doppietta di Cisse. Nella ripresa, però, la squadra di Palladino cambia marcia: l’autogol di Bartesaghi ristabilisce la parità, poi ancora Mbangula firma il sorpasso e completa la propria serata da protagonista con la terza rete personale.

La prestazione rossoblù va oltre il risultato: i cambi hanno dato nuova energia alla squadra, che ha saputo reagire allo svantaggio senza perdere compattezza.

Qui per la cronaca completa.

Le parole di Palladino

Nel post-partita, Raffaele Palladino ha elogiato la prova dei suoi giocatori, sottolineando carattere, intensità, sacrificio e qualità. L’allenatore ha dato particolare risalto all’impatto dei subentrati, da Miranda a Cambiaghi, ma anche a Mbangula, la cui tripletta è stato un esempio concreto della fiducia riposta nell’intero gruppo.

Qui per leggere tutte le dichiarazioni di Palladino

La parole di Nicolò Casale

Anche Nicolò Casale ha evidenziato il valore della vittoria, arrivata dopo un primo tempo complicato e la capacità di sfruttare il calo del Milan nella ripresa. Secondo il difensore, Palladino è riuscito a recuperare nello spogliatoio energie e qualità che a inizio stagione erano emerse decisamente meno. Un punto di partenza, dunque, per una squadra che vuole continuare a crescere.

Qui per leggere tutte le dichiarazioni di Casale dopo la vittoria di San Siro.

Bologna FC,Mbangula e Skorupski si godono l’impresa

La notte di San Siro resterà speciale soprattutto per Samuel Mbangula, che ha festeggiato la prima tripletta della propria carriera e ha definito la vittoria una delle serate più belle della sua vita. L’attaccante ha anche sottolineato la forza del gruppo e la fiducia trasmessa da Palladino, promettendo di festeggiare il traguardo insieme ai compagni. Lukasz Skorupski ha invece rimarcato l’importanza della reazione collettiva dopo essere andati all’intervallo in svantaggio.

Qui per le interviste del post-partita a Mbangula e Skorupski

Notizie di oggi dall’infermeria del Bologna: si avvicinano i recuperi

Intanto, lo sguardo si sposta sulle prossime partite e sulle condizioni degli infortunati. Riccardo Orsolini potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già giovedì, con l’obiettivo di essere disponibile per la sfida contro il Monza. Per Roberto Piccoli, invece, il rientro resta orientato verso la trasferta di Parma, prima della sosta per le nazionali.

Qui gli aggiornamenti sui recuperi di Orsolini e Piccoli.

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