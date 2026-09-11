Dai possibili convocati in Nazionale al rinnovo di Miranda: Bologna, ecco le principali notizie di oggi venerdì 11 settembre 2026

Antivigilia di campionato per il Bologna di mister Tedesco che domenica alle 18 sfida il Napoli al Maradona. C’è fermento in campo e fuori per i rossoblù attesi a migliorare ancora dopo il pari col Sassuolo.

Ecco le principali notizie della giornata rossoblù.

Bernardeschi e Cambiaghi in Nazionale

Il Napoli-Bologna di domenica rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre, ancora senza una vittoria convincente in avvio di stagione. I rossoblù puntano a ripetere i recenti successi al Maradona, mentre Federico Bernardeschi e Nicolò Cambiaghi cercano una prestazione decisiva per convincere Roberto Mancini in vista delle prossime convocazioni della Nazionale. Le loro chance di tornare in azzurro passeranno anche dalla sfida di Napoli.

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Stramaccioni commenta l’avvio del Bologna

Andrea Stramaccioni analizza l’avvio del Bologna, invitando a concedere tempo a Domenico Tedesco per costruire la squadra. L’ex allenatore sottolinea la qualità di Federico Bernardeschi, considerandolo fondamentale, e promuove le coppie offensive Piccoli-Dovbyk. Sul mercato, evidenzia le difficoltà legate alle partenze di giocatori importanti, tra cui Rowe. In vista del Napoli, Stramaccioni vede una sfida equilibrata e ritiene il Bologna competitivo al di fuori delle prime sette squadre.

Il commento di Andrea Stramaccioni.

Le prime parole di Mbangula

Samuel Mbangula si presenta come nuovo esterno del Bologna con entusiasmo, ambizione e grande fiducia nel progetto rossoblù. L’ex Juventus ritrova Domenico Tedesco, già suo commissario tecnico in Belgio, elemento decisivo nella scelta di trasferirsi a Bologna. Colpito dall’ambiente e dal sostegno dei tifosi, Mbangula vuole imporsi rapidamente e contribuire agli obiettivi della squadra. Il prossimo appuntamento sarà domenica al Maradona contro il Napoli.

Mbangula si presenta ai canali social del Bologna: qui le sue parole.

Jay Enem si presenta da giocatore del Bologna

Jay Enem ha raccontato le sue prime sensazioni da nuovo giocatore del Bologna, spiegando di aver scelto i rossoblù per crescere e migliorare. Il giovane attaccante, classe 2006, si è detto soddisfatto dell’accoglienza ricevuta e ha descritto le proprie caratteristiche: velocità, fisicità, attacco della profondità e capacità di segnare. Dopo l’esperienza al Venezia, Enem conosce già il calcio italiano e attende con entusiasmo l’esordio al Dall’Ara.

La prima intervista rossoblù di Enem.

Bologna-Miranda, aria di rinnovo?

Il Bologna vuole blindare Juan Miranda, considerato un elemento fondamentale sulla fascia sinistra e uno dei giocatori più importanti della rosa. Il club starebbe lavorando a un rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2028, anche alla luce dell’interesse della Juventus. Arrivato nel 2024, lo spagnolo è cresciuto molto sotto il profilo difensivo, confermandosi decisivo anche in fase offensiva grazie alla qualità del suo mancino e ai numerosi assist.

Ecco l’intera notizia del progetto di rinnovo per Miranda.

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