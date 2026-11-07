La vittoria nel derby contro il Parma e le parole dei protagonisti: Bologna, le notizie di oggi sabato 7 novembre 2026

Di seguito, le principali notizie di oggi sul Bologna FC.

Parma-Bologna: il derby si tinge di rossoblù

Il Bologna ottiene una vittoria fondamentale nel derby emiliano allo stadio ‘Tardini’ di Parma. Le principali notizie di oggi riguardano il quarto successo consecutivo dei rossoblù: partita già indirizzata dopo appena 9′ minuti di gioco, quando i crociati rimangono in 10 uomini per l’espulsione di Ndiaye. La sbloccherà Theate, mentre Orsolini (subentrato nella seconda frazione di gioco) raddoppierà su calcio di rigore. I ducali accorceranno dieci minuti più tardi, anch’essi su penalty concesso per un’imprudenza di Vitik e trasformato da Sierro.

Qui la cronaca integrale del match direttamente dallo stadio ‘Tardini’.

Trovate qui le pagelle della partita.

Il commento di Orsolini

Orsolini è tornato e ancora una volta si prende la scena. Il Bologna vola e Riccardo segue la traiettoria della sua seconda pelle. Entra al 46esimo minuto di gioco, trasforma il rigore del raddoppio, ‘sgasa’ per trovare spazi di manovra, rincorre per frenare gli avversari. Quarta vittoria di fila e Bologna sempre più su in classifica. Squadra solida, attenta e famelica.

Le dichiarazioni di Riccardo Orsolini dopo la vittoria nel derby tra Parma e Bologna.

Bologna FC – Le dichiarazioni di Palladino

Le notizie di oggi in casa Bologna riguardano anche le parole di mister Palladino, al termine della sfida vinta contro il Parma. L’allenatore campano ha battuto sistematicamente il tasto della ‘partita della maturità’, riferendosi alla gara appena conclusasi.

Qui trovate le parole di Raffaele Palladino.

Bologna FC – Vince anche la Primavera

Giornata di festeggiamenti in quel di Bologna: le notizie da riportare quest’oggi riguardano anche il tris che la Primavera rossoblù ha rifilato ai pari età del Monza. A risolvere la sfida le reti di Lo Monaco, Negri e De Luca.

Qui la cronaca integrale del match della Primavera.

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