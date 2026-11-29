lFra Artem Dovbyk, Roberto Piccoli, Jay Enem e Jens Odgaard, Raffaele Palladino ha scelto quest’ultimo per indossare la maglia numero nove rossoblù nel suo schieramento. Jens, che ha già giocato in quel ruolo in carriera, è l’attaccante più atipico che il Mister rossoblù ha in rosa. Odgaard, in questo primo scorcio di campionato, ha già collezionato ben otto maglie come titolare, ma ancora nessuna rete all’attivo. Il paradosso, se vogliamo leggerla in questo modo, è quello che tutti gli altri tre attaccanti, per quanto poco, hanno segnato almeno una rete in questa stagione. Ma il paradosso non si ferma solo alle reti segnate: Jens era ed è l’unico giocatore che era già in rosa. Gli altri tre giocatori sono arrivati durante la sessione del mercato, con costi non indifferenti (cartellino o prestito che fosse, stipendi inclusi). Ma tutti e tre non sono riusciti, al momento, a imporsi nel loro ruolo.

Il paradosso nasce da lontano

Negli ultimi anni il Bologna ha comprato punte o giocatori adattabili a giocare centravanti. Per capirci, Jens Odgaard, pur avendo giocato in carriera da centravanti, è un falso nueve, cioè si esprime meglio in altri ruoli dell’attacco (trequartista e/o ala). Anche lui adattabile per coprire la mancanza di un centravanti efficace. Dal 2020 si sono alternati al centro dell’attacco diversi centravanti (o presunti tale) che poi sono stati puntualmente venduti; giocatori che, magari, punte non lo erano. Questo ha costretto, tempo per tempo, l’allenatore di turno ad inventare qualcuno nel ruolo di attaccante, snaturando le proprie caratteristiche.

Le punte che si sono alternate al Bologna

Partiamo da Musa Barrow (2020), esterno d’attacco provato più volte al centro dell’attacco, poi venduto. Poi fu la volta di Marco Arnautovic (2021), vera punta, 25 gol in 58 partite giocate (più due assist). Ma dopo appena due stagioni, giocate a singhiozzo per via di guai fisici, l’Inter.acquistò il suo cartellino. Nel 2022 giunse a Bologna Joshua Zirkzee, piedi pregiatissimi, ma trequartista col vizio del gol, non punta vera e propria. Due stagioni in rossoblù, 58 partite (come Arnautovic) ma solo 14 gol, mentre gli assist furono 9. Appena esplose, Manchester United lo comprò nel 2024 e sostituito da Santiago Castro, arrivato quell’anno dall’Argentina. Con Santiago la media gol si è abbassata ulteriormente, con 105 partite giocate e soli 22 gol all’attivo (con 13 assist). Insomma negli ultimi 5 anni, se si esclude Arnautovic, il gol ha avuto polveri bagnate nel ruolo di attaccante e alle volte il vero cannoniere è stato l’Orsolini di turno o lo stesso Odgaard. Riccardo che punta non è, è spesso andato in doppia cifra durante i suoi anni a Bologna, mitigando ma non risolvendo il problema della punta centrale.

Tenendo Odgaard…

A gennaio, come sempre da anni, torna il mercato “di riparazione”. Tenendo il buon Jens, sarebbe opportuno vendere almeno due delle tre punte attuali e puntare (scusate il gioco di parole) su qualcuno che garantisca gol in doppia cifra o un “usato sicuro”. Ma questo noi lo possiamo solo scrivere: il resto sta alla società deciderlo.

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