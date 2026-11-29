Una serata da incubo. La Serbia domina l’Italbasket all’Aleksandar Nikolić Hall, in una partita sostanzialmente mai in discussione. La formazione di Alimpijević fa la voce grossa nel pitturato (40 rimbalzi vs 22 rimbalzi) e si rende protagonista di una prestazione balistica alquanto convincente (14/30 dall’arco). Tra le fila serbe, il faro più luminoso si chiama Marko Gudurić, autore di ben 27 punti con un’eccezionale 9/12 dal campo.

Dopo la vittoria sulla Turchia, arriva dunque una brusca battuta d’arresto per la compagine di Luca Banchi. Nonostante ciò, l’Italia ha ancora il proprio destino nelle mani. Il girone J si complica ulteriormente, tuttavia gli Azzurri possono contare sullo scontro diretto a loro favore nei confronti della Lituania. Per scoprire chi staccherà il pass per il Qatar, se ne riparlerà tra febbraio e marzo del 2027, in occasione dell’ultima finestra delle Qualificazioni ai Mondiali in programma a Doha.

La cronaca di Serbia-Italia: primo tempo

Alla Pionir Arena la tensione è palpabile, non a caso Smailagić fa 1/4 dalla lunetta. Poi, Gudurić mette tutti d’accordo con la tripla d’autore. L’Italbasket risponde di tono con gli ex Virtus Mannion e Pajola, ma Smailagić scarta tutti i cioccolatini gentilmente offerti da Micić. Diouf continua sulla falsa riga di giovedì sera, tuttavia Petrušev dimostra mani educate. La Serbia scappa sul 22-10 grazie al suo numero 23 (13 punti), ispirato e chirurgico dal campo. Tra le fila italiche fa il suo debutto sul parquet anche Alibegović. Veronesi e Baldasso ci mettono una pezza, però il conto dei rimbalzi concessi in attacco cresce in maniera preoccupante (8). Il quarto si chiude sul 26-17, con la zingarata in mezzo all’area da parte di Avramović.

Gudurić riprende il filo del discorso, poi Marinković non si fa pregare e colpisce dall’arco. Emejuru scuote il ferro dell’Aleksandar Nikolić Hall, ma la Serbia dilaga sul 34-19. Reagisce d’orgoglio l’Italbasket con un mini parziale di 8-0, allora Petrušev sale in cattedra e tampona l’emorragia con 10 punti in fila. Finalmente Micić guarda il canestro, trova il fondo della retina e fa +20. Pajola punisce dai 6,75 metri, però ormai il playmaker dell’Hapoel Tel Aviv è totalmente in partita. All’intervallo lungo è 52-33, dopo una seconda frazione in cui l’attacco dell’Italia è risultato fin troppo stagnante e prevedibile.

La cronaca di Serbia-Italia: secondo tempo

Dopo un paio di possessi all’insegna della superficialità, la Serbia ritrova la concentrazione. Di contro, Banchi perde la calma e si guadagna un tecnico. In uscita dagli spogliatoi, gli attacchi peccano decisamente di brillantezza: al 25’, il punteggio recita 57-38. L’Italia fatica a costruire buoni tiri e va avanti solamente grazie ai punti fatturati dalla linea della carità. Dall’altra parte, la squadra di Alimpijević si mantiene a debita distanza sul 66-44. Un notevole Smailagić ferisce nuovamente da tre, poi Ricci risponde con la stessa moneta. Al 30esimo è 69-49.

In apertura di quarto quarto, Micić e Gudurić mettono ufficialmente la partita in cassaforte: +28 sul 81-53. Durante l’ultimo periodo la Serbia tocca anche il massimo vantaggio sul +31. Il campo ormai ha già definito il suo verdetto, più che amaro per la delegazione azzurra. A Belgrado, l’Italia non riesce a ripetere l’impresa compiuta il 4 luglio del 2021. All’Aleksandar Nikolić Hall i padroni di casa si impongono sul punteggio di 102-76.

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