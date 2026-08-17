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Calciomercato Bologna – Jonathan Rowe rifiuta il Fenerbahçe

Il mercato prosegue, ma intanto arriva il no di Jonathan Rowe nei confronti del Fenerbahçe

Pubblicato

10 secondi fa

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Jonathan Rowe esulta in Bologna-Roma (© Damiano Fiorentini), Calciomercato Bologna
Jonathan Rowe (© Damiano Fiorentini)
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Il calciomercato prosegue senza sosta, con il Bologna attivo sulla piazza per andare alla ricerca di nuovi innesti da regalare a Domenico Tedesco. La sconfitta per 1 a 0 subita contro il Brighton nell’amichevole di Ferragosto, infatti, ha dimostrato come la squadra non sia ancora del tutto completa e necessiti di ulteriori rinforzi in vista dell’inizio del campionato (in programma lunedì 24 agosto in casa con la Lazio).

Calciomercato Bologna – Jonathan Rowe respinge le avances del Fenerbahçe, Cabal opzione concreta per la difesa

Come scrive Matteo Dalla Vite sul numero odierno della Gazzetta dello Sport, il calciomercato del Bologna continua. Ora come l’ora l’obiettivo principale della dirigenza rossoblù è soprattutto quello di trovare un nuovo centrale di qualità per il pacchetto arretrato, data la cessione di Jhon Lucumí. Al posto del colombiano, passato alla Juventus per 20 milioni di euro più due di bonus, potrebbe sbarcare in rossoblù proprio il bianconero (e suo connazionale) Juan David Cabal. L’operazione, seppure concreta, non è ancora andata in porto perché il Bologna sta monitorando anche altri nomi tra cui quelli di Brassier del Lens e Leysen dell’Union Saint-Gilloise.

Jhon Lucumì pronto a lasciare il Bologna nell’estate 2026 (© Damiano Fiorentini)

Jhon Lucumì ha lasciato il Bologna dopo quattro stagioni (© Damiano Fiorentini)

La novità principale delle ultime ore di mercato, tuttavia, riguarda il reparto offensivo. Jonathan Rowe, già finito nel mirino di diversi club di Premier League, avrebbe rifiutato anche i turchi del Fenerbahçe. Il talentuoso attaccante inglese, arrivato dall’Olympique Marsiglia durante il calciomercato estivo dell’anno scorso, è già considerato già un gioiello della squadra emiliana: il bilancio del classe 2003 nella prima stagione in rossoblù è di 8 gol e 5 assist tra tutte le competizioni.

Il valore dell’ala sinistra londinese, tra l’altro, è in aumento: adesso tocca i 28 milioni di euro, cifra che lo rende il sesto giocatore del Bologna più prezioso di sempre e che lo fa entrare nella Top 10 degli inglesi più preziosi della Serie A. Un’altra intuizione di Giovanni Sartori, un talento che il club felsineo vuole tenersi stretto.

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