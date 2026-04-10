Fanta BFC – 30° Giornata: Bologna-Lecce

Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione con la maglia del Bologna: “Fantacalcio? Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”. Si gioca ogni tre giorni e le scelte di formazione tra dubbi, ballottaggi ed infortuni si fanno sempre più complicate.

In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio fantacalcistico.

Fanta BFC – La partita

Dopo la sconfitta contro l’Aston Villa, il primo pensiero del Bologna sarà riscattarsi a partire dalla gara contro il Lecce di Di Francesco, ancora alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza. Occhio, però, alle rotazioni di Vincenzo Italiano che, come dichiarato nel post-partita, vede ancora la possibilità di passare il turno contro gli inglesi.

La probabile formazione del Bologna

Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano? Di seguito, la probabile formazione:

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Sohm, Freuler, Odgaard; Orsolini, Castro, Cambiaghi.

Ballottaggi: Vitik-Casale 60-40%, Odgaard-Moro 55-45%

Squalificati: Ferguson (rientra alla 33ª)

Indisponibili: Skorupski (rientra alla 37ª), Dominguez (da valutare)

Diffidati: Cambiaghi, Lucumi, Ravaglia

Fanta BFC – Chi schierare?

Orsolini: Rowe non dovrebbe partire dall’inizio, così come Bernardeschi, e Italiano è alla ricerca dell’uomo a cui affidare le chiavi dell’attacco: chi se non Riccardo Orsolini. A secco dal 29 gennaio, in EL, non vede l’ora di tornare a sbloccarsi. Non lasciarti sfuggire il ritorno al gol del numero 7 rossoblù!

Chi evitare?

Ravaglia: Il primo gol dell’Aston Villa è nato da un’uscita completamente sbagliata da parte del numero 12 rossoblù che, tra l’altro è anche diffidato. Il morale non sarà al massimo per Federico Ravaglia: non rischiate di pagare altri errori per mancata lucidità.

La scommessa

Sohm: Nelle ultime uscite di Europa League è sempre stato lasciato in panchina in favore di Pobega, ma la storia cambia quando si torna in ambito nazionale. Simon Sohm sarà una delle armi principali di Italiano contro il Lecce, e non è escluso che riesca a trovare la via del Bonus in uno dei suoi – numerosi – inserimenti.

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