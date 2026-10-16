La conferenza di Palladino, le probabili formazioni e la sconfitta della Primavera: Bologna, le notizie di oggi venerdì 16 ottobre 2026

Le principali notizie di oggi, inerenti al mondo Bologna FC.

Bologna FC – La conferenza di mister Palladino

Consueto appuntamento in conferenza stampa per Raffaele Palladino, alla vigilia dell’impegno casalingo contro l’Inter. Il tecnico rossoblù ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, soffermandosi principalmente sullo scontro in programma al Dall’Ara domani pomeriggio. Tante dichiarazioni anche sui singoli: Dovbyk, Libra, Enem e Darmian.

Trovate qui la conferenza stampa integrale di mister Palladino.

Bologna FC – Inter: la probabile formazione rossoblù

Giornata piena di avvisaglie e prove di formazione: Palladino non ha ancora sciolto tutti i dubbi sui titolari che scenderanno in campo domani pomeriggio al Dall’Ara. Le scelte riguardano chi difenderà i pali del Bologna, tra Pessina e Skorupski, e chi affronterà in prima battuta la fase offensiva neroazzurra. I ballottaggi della difesa rimarranno tali fino al fischio d’inizio.

Qui le probabili scelte di Palladino.

Trovate qui le ultime notizie da Casteldebole.

I convocati della sfida, qui.

Dall’Ara vestito a festa

Per l’appuntamento di domani pomeriggio, lo stadio Renato Dall’Ara si prepara al tutto esaurito. Domani si dovrebbe superare il precedente record stagionale (basato sull’affluenza allo stadio) stabilito alla prima giornata contro la Lazio. Restano pochi tagliandi (circa duemila unità) a disposizione dei sostenitori. Attesa una piacevole novità nell’esperienza legata allo stadio, a partire proprio da Bologna-Inter.

Qui il nostro articolo con tutti i dettagli.

Di che novità si tratta? Lo spieghiamo qui.

Primavera

Le notizie di quest’oggi si chiudono con la sconfitta della Primavera del Bologna nel derby contro il Parma. 5-2 il risultato finale: prestazione sotto tono da parte dei ragazzi allenati da Morrone. In 36 minuti i ducali ne fanno cinque ai rossoblù: troppe disattenzioni difensive, che costano caro al Bologna.

Qui trovate la cronaca del match.

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