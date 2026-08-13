Bologna FC
L’ufficialità di Piccoli e Lucumì diretto verso Torino: Bologna, le notizie del 13 agosto
Il riepilogo delle notizie di oggi 13 agosto 2026 sul Bologna calcio: Piccoli è ufficiale, la Juventus chiude con il Bologna per Lucumì
Sempre il calciomercato al centro per il Bologna, tra l’arrivo ufficiale di Piccoli e le questioni che vedono protagonisti Lucumì, soprattutto, ma anche Cabal: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, giovedì 13 agosto 2026.
Piccoli al Bologna, è ufficiale
Il Bologna accoglie Roberto Piccoli: è ufficiale il passaggio della punta dalla Fiorentina, in prestito con obbligo di riscatto.
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Lucumì alla Juventus, è fatta
Tra le notizie di oggi sul Bologna c’è l’accelerata decisiva della Juventus per Jhon Lucumì: il club bianconero ha chiuso il colpo per il colombiano
Qui il link all’articolo completo su Lucumì e la Juventus
Cabal potrebbe rimanere un’opzione valida?
Nella giornata di oggi sono proseguiti i contatti tra Bologna e Juventus per l’affare Lucumì, ma non è accantonata l’idea che Juan Cabal possa rientrare nel gradimento dei Rossoblù: eventualmente, le due operazioni sarebbero separate
Qui il link all’articolo completo su Cabal
Continua la preparazione in vista del Brighton
C’è anche il campo, non solo il calciomercato. E li, il Bologna, è pronto a volare in quel di Brighton per Ferragosto, vista l’ultima amichevole in programma di questo precampionato: a Casteldebole si lavora per questa e per la settimana che porterà all’esordio in campionato.
Qui il link all’articolo completo sugli allenamenti a Casteldebole
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