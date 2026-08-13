L’ufficialità di Piccoli e Lucumì diretto verso Torino: Bologna, le notizie del 13 agosto

Sempre il calciomercato al centro per il Bologna, tra l’arrivo ufficiale di Piccoli e le questioni che vedono protagonisti Lucumì, soprattutto, ma anche Cabal: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, giovedì 13 agosto 2026.

Piccoli al Bologna, è ufficiale

Il Bologna accoglie Roberto Piccoli: è ufficiale il passaggio della punta dalla Fiorentina, in prestito con obbligo di riscatto.

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Lucumì alla Juventus, è fatta

Tra le notizie di oggi sul Bologna c’è l’accelerata decisiva della Juventus per Jhon Lucumì: il club bianconero ha chiuso il colpo per il colombiano

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Cabal potrebbe rimanere un’opzione valida?

Nella giornata di oggi sono proseguiti i contatti tra Bologna e Juventus per l’affare Lucumì, ma non è accantonata l’idea che Juan Cabal possa rientrare nel gradimento dei Rossoblù: eventualmente, le due operazioni sarebbero separate

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Continua la preparazione in vista del Brighton

C’è anche il campo, non solo il calciomercato. E li, il Bologna, è pronto a volare in quel di Brighton per Ferragosto, vista l’ultima amichevole in programma di questo precampionato: a Casteldebole si lavora per questa e per la settimana che porterà all’esordio in campionato.

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