Calciomercato (e soldi), Italiano e Bologna-Inter, ma anche la Primavera: Bologna, le notizie del 21 maggio

Un giorno pieno, pieno di notizie in casa Bologna. Notizie di calciomercato, passato e futuro. Ma anche le parole di Fenucci sulla questione Italiano e la sua permanenza. Per Italiano ci sono anche le scelte in vista di Bologna-Inter, ma la notizia più bella viene dal tardo pomeriggio, dalla vittoria della Primavera: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, giovedì 21 maggio 2026.

Calafiori vince e porta bonus al Bologna

Tutti contenti per un ex che a Bologna fa sempre notizia, ma è soprattutto ancora tanto amato. Parliamo ovviamente di Riccardo Calafiori, il quale, con la vittoria della Premier League con l’Arsenal, fa felice anche il Bologna: bonus attivati dalla vendita di due anni fa, e occhio anche alla Champions League…

Qui il link all’articolo completo sui bonus del Bologna per Calafiori

Calciomercato: Sartori in Belgio per due talenti

Quello era il calciomercato del passato, ma bisogna pensare anche al futuro. E la notizia di oggi che riguarda il Bologna è il viaggio di Giovanni Sartori in Belgio, per visionare direttamente due giocatori dal nome segnato sul proprio taccuino: un centrocampista del Club Brugge e un attaccante del Union Saint Gilloise.

Qui il link all’articolo completo sul viaggio di Sartori in Belgio

L’avvicinamento a Bologna-Inter: Skorupski ancora titolare?

C’è però da guardare anche all’ultimo impegno in casa Bologna, quello contro l’Inter di sabato pomeriggio. Al Dall’Ara Italiano dovrebbe schierare tra i pali nuovamente Lukasz Skorupski, appena tornato dall’infortunio ma già decisivo contro l’Atalanta, anche se sia Ravaglia e sia Pessina dietro di lui scalpitano per l’ultima uscita davanti al proprio pubblico.

Qui il link all’articolo sulle scelte in porta per l’Inter

Fenucci e il commento sul futuro di Italiano

C’è stato il tempo anche per le parole, quelle di Claudio Fenucci, Amministratore Delegato del Bologna. L’AD Rossoblù ha parlato ai microfoni di Sky in relazione al futuro dell’attuale tecnico del Bologna, ribadendo quella che è la posizione della società, forte anche di un contratto ancora in essere e, soprattuto, di un rapporto umano con l’allenatore.

Qui il link all’articolo sulle parole di Fenucci

La Primavera corsara a Roma

La notizia di oggi in casa Bologna per quanto riguarda il calcio giocato, però, viene dal Tre Fontane di Roma, dove la Primavera di mister Morrone batte proprio la Roma all’ultimo minuto del match, per continuare il proprio sogno playoff

Qui il link all’articolo sulla vittoria della Primavera

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook