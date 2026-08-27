Lo stop di El Azzouzi e un calciomercato sempre in fermento: Bologna, le notizie del 27 agosto

Novità dal campo e fuori dal campo in casa Rossoblù. Dal campo non arrivano buone notizie, visto lo stop non breve di El Azzouzi, mentre fuori dal campo c’è sempre il calciomercato, che per il Bologna coinvolge tutti i reparti: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, giovedì 27 agosto 2026.

El Azzouzi si ferma ai box

Il Bologna perde Oussama El Azzouzi per infortunio: il centrocampista marocchino starà ai box per diverse settimane e, così facendo, i Rossoblù probabilmente si guarderanno attorno più assiduamente per un innesto in mezzo al campo.

Qui il link all’articolo completo sullo stop di El Azzouzi

Vitik rimane, e per ora anche Casale e Karlsson

Ci sono state sirene inglesi per Vitik? Non c’è certezza, anche se il Southampton sembrava interessato. Il Bologna, però, non ha nessuna intenzione di cedere il ceco, a differenza di Casale e Karlsson per i quali, però, non ci sono offerte concrete a pochi giorni dal gong.

Qui il link all’articolo completo su Vitik, Casale e Karlsson

L’Atalanta incassa: ci sarà un rilancio per Rowe?

È una notizia di oggi che coinvolge il Bologna lateralmente: l’Atalanta è vicina alla cessione di Ahanor al Chelsea, e con quei soldi potrebbe aumentare la propria offerta per Jonathan Rowe.

Qui il link all’articolo completo su un possibile rilancio per Rowe

Interesse per Gudmundsson?

Proprio legato alla situazione Rowe, ecco che il Bologna, pur resistendo nel cedere l’inglese, continua a guardarsi attorno per non rimanere a mani vuote. L’ultimo nome è quello di Albert Gudmundsson.

Qui il link all’articolo completo su Gudmundsson

C’è una nuova punta per la Primavera

Il mercato non comprende solo la prima squadra, ma anche la Primavera, che ha trovato il suo nuovo attaccante: Cillian Tollett, classe 2008 irlandese.

Qui il link all’articolo completo su Tollet

Ecco il nuovo (vecchio) centrale rossoblù

Il Bologna ha individuato il nuovo rinforzo per la difesa: si tratta di Arthur Theate, ex rossoblù pronto a tornare sotto le Due Torri dopo alcune esperienze all’estero. Il club emiliano ha raggiunto un’intesa con la società proprietaria del cartellino e sta definendo gli ultimi dettagli dell’operazione.

Ecco l’articolo completo sull’accordo per il suo trasferimento.

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