Questione terzini e Lucumì, oltre alle parole di Rowe: Bologna, le notizie del 7 aprile

Il Bologna è nel pieno della concentrazione della sfida all’Aston Villa, per la quale oggi è tornato in gruppo Jens Odgaard. Ma, in questo martedì, ci sono state anche le parole di Joanthan Rowe, le prime in una liunga intervista da quando è arrivato sotto le Due Torri, oltre alle notizie di calciomercato con Miranda, Joao Mario e Lucumì: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, martedì 7 aprile 2026.

La prima intervista di Jonathan Rowe

È di gran lunga l’uomo del momento dell’attacco del Bologna, anche se i suoi fidi compagni Federico Bernardeschi e Santiago Castro non sono da meno: Jonathan Rowe si è concesso a una lunga intervista ad Alessandro Mossini del Corriere di Bologna, raccontando quella che è stata finora la sua prima stagione in Rossoblù

Qui il link all’articolo completo sull’intervista a Jonathan Rowe

La questione terzini tra Miranda e Joao Mario

Il primo è vicino al rinnovo con il Bologna, il secondo invece sotto sotto magari spera di rimanerci a Bologna, ma non dipende solo dai Rossoblù. Le notizie che arrivano da casa Bologna sono buone sul fronte Juan Miranda, con il quale non sembrano esserci problemi sul rinnovo, mentre sono più complicate quelle sul fronte Joao Mario: spunta l’alternativa di un rinnovo del prestito.

Qui il link all’articolo completo sulle situazioni di Miranda e Joao Mario

Lucumì osservato speciale del Barcellona

Le notizie sul calciomercato che coinvolge il Bologna vengono alimentate dalla Spagna, più precisamente da Sport, sull’imbeccata di qualche giorno fa lanciata da Il Resto del Carlino: il Barcellona potrebbe seriamente virare su Jhon Lucumì se le pretese dell’Inter su Alessandro Bastoni venissero reputate eccessivamente esose.

Qui il link all’articolo su Lucumì e l’interesse del Barcellona

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