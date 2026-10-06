Parla il medico che ha operato Holm, Calafiori torna al Dall’Ara e fa impazzire Bologna, gli aggiornamenti sullo stadio e il rientro dei nazionali: Bologna, le notizie di martedì 6 ottobre

Giornata ricca di contenuti quella che volge oramai al termine. Ieri sera lo stadio Dall’Ara di Bologna ha ospitato la partita di Nations League tra Italia e Turchia vinta per tre reti a uno dagli azzurri. L’autore del gol che ha indirizzato il match è Riccardo Calafiori, alla sua prima rete in Nazionale. Ed è simbolico – concedeteci anche poetico – che lo abbia siglato proprio nello stadio e nella città che lo hanno consacrato. Lo stesso ex Bologna, ora in forza all’Arsenal, ha rilasciato dichiarazioni al miele per l’universo rossoblù.

Qui il nostro approfondimento e le sue parole.

Bologna – Parla il medico di Holm

L’operazione ad Emil Holm è perfettamente riuscita. Parola del chirurgo che lo ha operato, il dottor Lempainen, che ha rilasciato un’intervista a Repubblica, addentrandosi nello specifico del post operatorio che riguarderà il ragazzo svedese. Tempi di recupero e dettagli fondamentali per riavere a pieno regime il calciatore.

Qui le parole del chirurgo che ha operato Emil Holm.

Nuovo stadio: arrivano conferme sui fondi

Sia il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, che il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, hanno confermato che i fondi statali potranno concorrere a finanziare il progetto del nuovo stadio rossoblù anche senza ospitare Euro 2032.

Qui il nostro articolo dettagliato sulla questione stadio.

Bologna – A Casteldebole si lavora per ritrovarsi

Theate e Bernardeschi proseguono con i differenti carichi di lavoro per farsi trovare pronti in vista della trasferta di Lecce, al rientro dalla pausa nazionali. Nei prossimi giorni seguirà il rientro scaglionato degli altri giocatori convocati dalle rispettive selezioni, come il difensore belga già tornato a Bologna. Chi ritroverà il campo, come fatto nell’ultima sfida prima della pausa, è Riccardo Orsolini, autentico fattore per i rossoblù.

Qui trovate il nostro articolo.

Le nostre considerazioni sul recupero di Orsolini.

F.I.G.C.- Il racconto della giornata

Gli ultimi aggiornamenti di giornata riguardanti il caos interno della FIGC potete trovarli in quest’articolo, che chiude la nostra serata. Malagò decade, FIGC commissariata, ma il commissario sarà lo stesso Malagò.

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