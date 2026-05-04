Uno scialbo pareggio: Bologna-Cagliari finisce 0-0. Italiano «Bisogna migliorare ancora»

Il Bologna non sa più vincere davanti al proprio pubblico: nel lunch match domenicale, andato in scena ieri nel corso del trentacinquesimo turno di Serie A, i rossoblù hanno ottenuto un punto dal pareggio a reti inviolate contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Uno 0-0 che non può lasciare completamente soddisfatti, anche se i felsinei arrivavano dalle due sconfitte consecutive subite contro Juve e Roma.

Italiano post Bologna-Cagliari: «Volevamo vincere ma comunque abbiamo dato il massimo»

Sul numero odierno del quotidiano Il Resto del Carlino, Massimo Vitali riporta le parole post-partita dell’allenatore rossoblù. «Volevamo vincere e non ci siamo riusciti, ma non c’è nulla che mi abbia fatto arrabbiare: abbiamo dato il massimo. Del resto avete visto anche le altre gare: il primo caldo, le partite bloccate, non è semplice per nessuno. Certo, se avessimo messo anche in altre partite l’attenzione che ho visto oggi, qualcuna di quelle partite l’avremmo vinta» ha dichiarato il tecnico siciliano.

La squadra sembrava finalmente in ripresa dopo il momento di blackout avuto tra dicembre e febbraio. Con l’eliminazione dall’Europa League avvenuta per mano della “bestia nera” Aston Villa, tuttavia, Italiano e i suoi ragazzi hanno nuovamente accusato il colpo. Questo finale di stagione, in cui la squadra non ha più veri obiettivi di classifica se non quello di provare a conquistare l’ottavo posto, si prospetta ancora più duro del previsto, con i big match contro Napoli, Atalanta e Inter ancora da giocare.

Con 49 punti, infatti, il Bologna è ora ottavo a -6 dall’Atalanta. «Vincendo saremmo andati a solo 4 punti dalla Dea e avremmo potuto regalare un finale con delle ambizioni. Così sarà dura, perché già la prossima partita sarà contro un Napoli forte e ancora molto motivato (nonostante l’Inter sia matematicamente campione d’Italia, ndr)».

La squadra accusa la stanchezza: «Con la nostra rosa, paghiamo le quattro competizioni»

Arrivati a questo punto, i giocatori iniziano inevitabilmente a sentire la stanchezza di una stagione in ogni caso storica, in cui si sono affrontate ben quattro competizioni: campionato, Coppa Italia, Europa League e Supercoppa. «Paghiamo la discontinuità di risultati in casa, e questo mi infastidisce, ma paghiamo pure le quattro competizioni, che in campionato ci hanno tolto 10 punti. Con quattro competizioni, con una rosa come la nostra, penso sia difficile ottenere quello che abbiamo ottenuto negli ultimi due anni» spiega Italiano, che non cela il bisogno di nuovi innesti.

Quanto a lui, il suo futuro sotto le Due Torri verrà deciso nei prossimi giorni. «Senza più le coppe in campionato vorrei regalare gioie importanti a questo stadio. Con la società ci incontreremo prima della fine dell’anno» conclude.

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