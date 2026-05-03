Un pareggio dal doppio volto: sorride Pisacane, meno Italiano

Dopo Como-Napoli e Atalanta-Genoa, anche il match fra Bologna e Cagliari finisce a reti bianche. Al Dall’Ara, però, l’umore nei due spogliatoi al termine dei 90′ è tutt’altro che uguale. I padroni di casa hanno provato a sbloccare la partite e conquistare i tre punti nella penultima gara casalinga della stagione. Gli ospiti, invece, arrivavano in Emilia con la consapevolezza di dover conquistare più punti possibili per ipotecare la salvezza.

Nonostante nel secondo tempo, soprattutto grazie all’ingresso di Rowe, il Bologna abbia alzato il ritmo, costringendo il Cagliari nella propria area di rigore per la maggior parte del tempo, la difesa del Cagliari ha alzato il muro. Alla fine, la squadra di Vincenzo Italiano ha portato a casa soltanto un clean-sheet e alcuni fischi.

Bologna-Cagliari: dallo striscione per Zanardi a Rowe

Italiano ha mantenuto la promessa fatta nella conferenza stampa della vigilia: difesa a quattro con Helland – autore di una prestazione positiva – e Lucumí, affiancati da De Silvestri e Miranda sugli esterni. Dopo le scelte di formazioni, a catturare l’attenzione è stato lo striscione della curva Bulgarelli per ricordare Alex Zanardi: “Ciao Alex, orgoglio bolognese“.

Per quanto riguarda la partita, invece, non ha regalato particolari emozioni ai tifosi sugli spalti del Dall’Ara, che a fine primo tempo non ha risparmiato i suoi giocatori dai fischi. Neanche i cambi di Italiano nel secondo tempo sono serviti a sbloccare il risultato: Rowe è stato quello più energico e che, con i suoi dribbling, ha provato a superare Caprile, ma senza riuscirci. Un punto per entrambe, ma dal peso specifico molto diverso in ottica classifica, soprattutto alla luce delle motivazioni di questo finale di stagione.

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