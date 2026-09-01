L’ultimo giorno di mercato e un super Ferguson: Bologna, le notizie del 1 settembre

Si è chiuso il calciomercato, è arrivato quel giorno tanto bramato da Tedesco in cui il lavoro avrebbe potuto superare le voci. Come potreste intuire, però, le novità delle ultime ore sono comunque tantissime. Ve ne siete persa qualcuna? Nessun problema, ci pensiamo noi a rievocare tutte le notizie di oggi sul Bologna, dentro e fuori dal campo da calcio.

Bologna-Atalanta e un colpo duro da digerire

Molti tifosi hanno reagito in maniera affranta, comprensibilmente, dopo il gol di Samardžić al minuto 96. Se volete scoprire il nostro editoriale sul match, che tratta anche le ultime voci di mercato, cliccate qui.

Ferguson brilla nelle difficoltà

Il Bologna ha risposto alle difficoltà con una grande prestazione. Ieri non è bastato, è vero, ma la fortuna girerà senz’altro e il gioco di Tedesco mostra i suoi primi frutti. Uno su tutti? Il super Lewis Ferguson che abbiamo visto lottare per tutto il campo, sempre più leader e sempre più Braveheart di questi rossoblu.

Il tabellone completo del calciomercato rossoblu

Sono stati tantissimi i movimenti di calciomercato del Bologna, sia in entrata sia in uscita. Se non volete perdervi nessun nome, ecco il tabellone dei movimenti voluti da Sartori e Marco Di Vaio.

Bologna, le ufficialità di oggi

Un colpo in uscita, due in entrata. Ecco le ufficialità di oggi, con Rowe alla Dea mentre Enem e Mbangula approdano sotto le Due Torri:

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook