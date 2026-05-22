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Tutti cedibili, e Italiano riflette: Bologna, le notizie di oggi 22 maggio

Le notizie di oggi a tinte rossoblu

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29 secondi fa

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Vincenzo Italiano
Vincenzo Italiano (© 1000 Cuori Rossoblù)
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Si è appena concluso quello che, a tutti gli effetti, è stato il penultimo giorno lavorativo stagionale per i rossoblu. Dopo la gara contro l’Inter, infatti, la squadra si sparpaglierà fino al ritiro di Valles, funzionale alla preparazione della prossima stagione, Le tematiche di oggi, però, sono tantissime. Dalla conferenza di Italiano a una bomba di mercato, oggi ne sono successe parecchie: se vi foste persi qualcosa, ecco le notizie principali a tema Bologna, dentro e fuori dal campo da calcio.

Per approfondire:

Italiano riflette sul futuro

Durante la conferenza stampa di oggi, gli spunti sono stati tantissimi. Dalla stagione appena terminata al futuro del club, mister Italiano si è espresso su temi diversi. Uno su tutti, il meeting con la società di fine stagione.

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, durante la sfida contro la Roma in Serie A (© Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)

Calciomercato Bologna, assedio sugli esterni

Gli esterni rossoblu sono sempre più al centro del calciomercato rossoblu. Da Jonathan Rowe, cercato da una big di Premier, a Nicolò Cambiaghi seguito dal Como, le certezze sono sempre meno: chi vedremo ancora una volta con la maglia del Bologna?

Jonathan Rowe in Bologna-Brann (© Damiano Fiorentini)

Jonathan Rowe in Bologna-Brann (© Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)

Tutti cedibili? Fenucci apre allo scenario

L’assenza delle coppe apre a uno scenario inatteso: come ha dichiarato Fenucci, il rischio è che nessun elemento della rosa sia incedibile, da Castro a Rowe.

Santiago Castro

Santiago Castro (@1000 Cuori Rossoblù)

La girandola delle panchine becca anche Italiano

Allegri resterà al Milan. L’indiscrezione delle ultime ore blinda, ammesso che nel calciomercato esistano certezze, la panchina del Diavolo. Ora l’ambizioso corteggiatore di mister Italiano è il Napoli di De Laurentiis, orfano di Antonio Conte.

 

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