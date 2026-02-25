Vigilia di Europa League tra dichiarazioni e marcato: Bologna, le notizie del 25 febbraio

Le notizie di oggi sul Bologna sono la rappresentazione di un’intensa giornata intensa alla viglia di una sfida di Europa League, condita da alcuni infortuni. Vediamo di chi si tratta e cosa ci ha riservato oggi il calcio rossoblù.

Bologna calcio: le notizie sui convocati di Vincenzo Italiano e l’annuncio di un’assenza importante

Come dicevamo, alla vigilia del ritorno europeo contro il Brann, Vincenzo Italiano ha diramato l’elenco dei 23 convocati per la sfida del Dall’Ara. Il Bologna si presenta con una rosa ampia e offensiva, alla gara che vale l’accesso agli ottavi di Europa League dopo l’1-0 dell’andata in Norvegia. Restano fuori alcuni elementi acciaccati.

Non arrivano, però, buone notizie dall’infermeria. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Miranda hanno evidenziato una lesione di primo grado all’ileopsoas destro.

La presenza rossoblù sugli spalti per le sfide contro il Brann e il Pisa: numeri diametralmente opposti

Per Bologna-Brann non si va verso il tutto esaurito. Al Dall’Ara sono attesi circa 18 mila spettatori, complice una serie di fattori che incidono sull’affluenza: prezzi dei biglietti, clima rigido e uno stadio in gran parte scoperto. Notizie che rendono difficile l’idea di godersi il calcio del Bologna. Saranno invece circa mille i tifosi norvegesi presenti nel settore ospiti. Numeri lontani dalle grandi serate europee, ma sufficienti a garantire un clima comunque caldo per una partita come questa.

Resta invece l’amarezza per il divieto di trasferta imposto anche per la gara contro il Pisa del 2 marzo. Nonostante la scadenza ufficiale del provvedimento del Viminale fosse fissata al primo marzo, il blocco è stato esteso anche alla giornata successiva, impedendo la vendita dei biglietti ai residenti di Bologna e provincia.

Italiano e Zaniolo: complimenti che fanno rumore, soprattutto sul fronte calciomercato

Uno dei temi più curiosi emersi dal weekend è stato lo scambio pubblico di complimenti tra Italiano e Nicolò Zaniolo. Il tecnico rossoblù ha elogiato apertamente il numero 10 dell’Udinese in diretta televisiva, ricevendo poi il ringraziamento social del giocatore. Una scena che ha acceso anche qualche riflessione di mercato.

Bologna, tra le notizie di oggi: Italiano presenta la sfida col Brann

Nella conferenza stampa pre partita di oggi, Italiano ha messo in guardia i suoi: il Brann verrà a Bologna per giocarsi tutto. «Siamo avanti 51% a 49%, ma non dobbiamo sottovalutare nulla», ha spiegato il tecnico, sottolineando come i norvegesi siano organizzati e aggressivi. Il Bologna dovrà sfruttare il piccolo vantaggio dell’andata e l’esperienza europea maturata negli ultimi mesi. Attenzione anche alle rotazioni: Castro e Bernardeschi sono in ballottaggio, mentre Odgaard è considerato una risorsa centrale nel progetto.

Rinnovi in stallo: Freuler e Orsolini

Dopo i recenti prolungamenti di Castro, Pessina e Odgaard, il Bologna sta lavorando sulle situazioni contrattuali più delicate. Restano infatti in sospeso i dossier di Remo Freuler e Riccardo Orsolini.

Per Freuler, in scadenza nel 2026, si registrano gli interessi di Roma e Juventus. Per Orsolini, invece, il rischio è arrivare all’estate 2026 con un solo anno di contratto residuo, scenario che indebolirebbe la posizione del club sul mercato.

