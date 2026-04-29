Il nodo panchina, nuovi infortuni e un mercato in fermento: Bologna, le notizie del 29 aprile

Il Bologna entra nella fase finale ma anche decisiva della stagione: nel limbo tra il calcio proposto da Italiano, rientri e mercato in fermento, le notizie si moltiplicano. I rossoblù vivono settimane complicate, mentre la società inizia già a guardare avanti.

Bernardeschi torna: segnale al gruppo e ai tifosi

La notizia più importante riguarda il ritorno di Federico Bernardeschi, pronto a rientrare tra i convocati per la sfida contro il Cagliari. Un recupero che va oltre l’aspetto tecnico: il numero 10 manda un messaggio chiaro a squadra e ambiente dopo settimane complicate.

Qui tutti i dettagli sul rientro in gruppo

Guidolin promuove il Bologna: «Stagione positiva»

Nonostante il momento difficile, c’è chi prova e invita a guardare il quadro generale. Francesco Guidolin ha espresso un giudizio complessivamente positivo sull’annata. Secondo Guidolin, il percorso europeo e la gestione di più competizioni hanno inevitabilmente inciso sul rendimento. L’eliminazione ai quarti di Europa League contro una squadra di alto livello non cancella quanto di buono fatto. Anche sul futuro di Vincenzo Italiano il messaggio è univoco: continuità e fiducia sono la strada giusta.

Qui le dichiarazioni integrali di Guidolin

Portiere, nodo aperto: Skorupski verso l’addio?

Uno dei temi caldi riguarda la porta. I continui problemi fisici di Lukasz Skorupski aprono le porte del mercato in vista dell’estate. Il Bologna valuta un cambio tra i pali, anche alla luce delle offerte provenienti dall’Arabia Saudita. La dirigenza cerca un profilo affidabile e pronto, con esperienza in Serie A. Ravaglia non ha convinto pienamente e l’idea è quella di investire su un titolare sicuro, mentre il futuro del polacco è sempre più in bilico.

Qui i dettagli sulle offerte dall’Arabia

Bologna, notizie su nuovi infortuni: occasione per Dominguez nel calcio di Italiano

In questo finale di stagione, per il Bologna, si aprono spazi per chi ha giocato meno. È il caso di Benja Dominguez, che potrà sfruttare le difficoltà sugli esterni dopo gli stop di Rowe e Cambiaghi. L’argentino può diventare una risorsa importante per dare freschezza all’attacco. Il suo impiego, dal primo minuto o a gara in corso, è una chiave possibile per ritrovare il giusto entusiasmo in questo finale.

Qui la situazione dei nuovi infortuni

Panchine in movimento: intreccio Italiano-Atalanta

Il futuro della panchina rossoblù è uno dei temi più delicati degli ultimi giorni. Vincenzo Italiano è al centro del progetto, ma le riflessioni sono aperte. Intanto, il possibile addio di Raffaele Palladino all’Atalanta potrebbe innescare un effetto domino. In tutto questo, anche il nome di Italiano potrebbe tornare di moda per altri club. Sullo sfondo c’è anche Thiago Motta, mentre il Bologna osserva e prepara eventuali alternative, senza perdere di vista l’obiettivo principale: la continuità.

Qui per saperne di più su questo particolare intreccio di panchine

Il Bologna vuole trattenere Italiano

La società, però, sembra avere le idee chiare: trattenere Italiano è la priorità. Nei prossimi incontri si discuterà soprattutto di mercato e obiettivi futuri. Il tecnico chiede garanzie per restare competitivo e puntare nuovamente all’Europa. Il club sembra pronto a intervenire con rinforzi precisi, più qualitativi che numerici, per costruire una squadra solida e pronta ai palcoscenici internazionali. La prossima stagione è già in fase di pianificazione…

Qui i dettagli

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