Bologna FC
L’osservato speciale di mercato e le nuove gerarchie: Bologna, le notizie di oggi 7 ottobre
Le notizie odierne sui rossoblu
Manca sempre meno alla ripresa e anche gli ultimi nazionali sono sul viale del ritorno a casa. Intanto Palladino continua ad allenare i suoi, dando vita ad intense giornate di allenamenti e preparazione. Vi siete persi qualcosa? Nessun problema, a ricapitolare le notizie di oggi sul Bologna, dentro e fuori dal campo da calcio, ci pensiamo noi.
Le ultime da Lecce: Di Francesco ritrova le sue punte
Continuano gli allenamenti del Lecce, che ha ritrovato i suoi due attaccanti nella sessione odierna. Se volete scoprire le ultime dal centro tecnico dei salentini, compresi gli assenti del match, cliccate a questo link.
Dubbi a Casteldebole: Palladino non ha ancora scelto i suoi uomini
Oggi il Bologna si è allenato a Casteldebole e, tra il rientro di Theate e qualche dubbio di formazione, Palladino ora deve fare qualche scelta cruciale.
Le ultime dalle Nazionali
Come ricordavamo in apertura, si sta avvicinando il rientro di molti giocatori dalla propria nazionale. Altri sono già tornati, è vero, ma c’è tempo per un ultimo aggiornamento sui rossoblu convocati nella lunga sosta di settembre.
Bologna, una questione di gerarchie
Tra i dilemmi di cui scrivevamo prima, Palladino deve ridisegnare la difesa con un probabile cambio di gerarchie. In attesa, tra l’altro, dell’ufficialità di Matteo Darmian, che continua il suo avvicinamento alla maglia rossoblu.
Calciomercato Bologna, si osserva Makhanya, difensore dei Rangers
Il Bologna continua a lavorare sul mercato in ottica futura. Gli scout, così, hanno messo sotto osservazione un difensore dei Rangers. Se volete sapere di più su di lui, cliccate a questo link.
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