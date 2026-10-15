Verso Bologna-Inter con i guanti: Skorupski o Pessina?

Nel calcio moderno, la solitudine del portiere è spesso amplificata dal rumore del dubbio. Alla vigilia della delicata sfida Bologna-Inter, in casa rossoblù l’atmosfera attorno all’area di rigore è carica di interrogativi. Non si tratta di una semplice scelta tattica, ma di una vera e propria emergenza legata all’affidabilità dell’ultimo baluardo difensivo.

La gestione dei portieri a Casteldebole rievoca i fantasmi della scorsa stagione, segnata da due infortuni patiti da Skorupski e da rientri caratterizzati da incertezze ed errori a catena. Nemmeno il rendimento di Ravaglia, l’anno scorso, ha saputo offrire le necessarie garanzie, rendendo la continuità un miraggio mai davvero raggiunto.

Il peso degli errori: la piazza di Bologna è in ansia?

L’attuale scenario ripropone dinamiche già viste e mai del tutto superate. Come fotografato oggi dal giornalista Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, la situazione difensiva del Bologna rispecchia un’instabilità diffusa, dove le incertezze individuali rischiano di compromettere l’equilibrio dell’intera squadra.

Dopo un avvio da incubo per Skorupski, costato ben due punti a Bergamo e altri due punti contro il Torino, la maglia da titolare poteva passare a Pessina, un giovanissimo di diciotto anni. Col cambio in panchina e con la sosta nazionali in vista delle partite di Nations League, il mister rossoblù ha chiarito l’importanza del ruolo dell’estremo difensore polacco sia in spogliatoio che in campo.

Martinez o Provedel? Anche l’Inter in difficoltà

Mentre il Bologna cerca faticosamente la propria identità tra i pali, Ivan Provedel scalpita alle spalle per conquistare una maglia da titolare e sovvertire le gerarchie sponda Inter. Il tecnico nerazzurro si trova davanti a un bivio cruciale: proteggere la crescita di un “giovane” portiere come Martinez, visti i molteplici errori in Champions League, o puntare sull’esperienza per blindare la porta con Provedel.

La sfida contro l’Inter non sarà soltanto una battaglia per i tre punti in classifica, ma rappresenterà anche un fondamentale test psicologico per capire chi saprà davvero difendere i pali del Bologna con autorità e fermezza.

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