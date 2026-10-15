Bologna-Inter, tra i pali Skorupski o Pessina? Il nuovo ballottaggio…non voluto

“Vado io o vai tu?”. Questa è la domanda che si pongono Lukasz Skorupski e Massimo Pessina, senza dirselo, in vista di Bologna-Inter. Questa è la domanda, soprattutto, che si pone chi dovrà scegliere in questo nuovo dualismo in porta per i Rossoblù: Raffaele Palladino. Tra dubbi e certezze, ecco il nuovo ballottaggio, momentaneo, tra i pali del Bologna: un dualismo che, quest’estate, non era nei piani, almeno fino ad un certo punto.

Bologna-Inter, chi ci sarà in porta?

Una domanda, questa, che casualmente si pongono anche dall’altra parte della barricata in questo Bologna-Inter che verrà. Nei fatti di casa nostra, però, la domanda se la pone Raffaele Palladino: chi scegliere tra i pali tra Lukasz Skorupski e Massimo Pessina? Il primo domenica è rimasto a guardare il secondo per scelta tecnica, ma il secondo non è stato impeccabile contro il Lecce, riaprendo il dubbio.

Un dubbio che ha Palladino e che pone anche Claudio Beneforti sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – Stadio. Si, perché contro i Campioni d’Italia il mister Rossoblù si trova nuovamente davanti a una scelta che, probabilmente, non vorrebbe nemmeno fare, e che va ponderata tenendo conto di tutte le parti in causa. Il titolare sarebbe ancora Skorupski, che però non è stato infallibile nella prima parte di campionato. Ma è giusto tenerlo ancora in panchina? Ed è giusto, invece, metterci un ragazzo di 18 anni che potrebbe vederlo anche come un passo indietro, visti gli errori? Che dilemma…

Non doveva andare così

E non per quello che si è visto in campo. Anzi, tutt’altro. Il dubbio tra i pali Rossoblù di Bologna-Inter non era previsto né per Palladino, e nemmeno per la dirigenza dei Felsinei, ma già da quest’estate. O, perlomeno, per metà sicuramente. Quando? Quando, durante il calciomercato, entrambi erano praticamente destinati alla partenza, ricorda Beneforti su Stadio. Già, perché inizialmente i piani del Bologna erano tutt’altri per l’estremo difensore.

Come sottolinea Beneforti, Skorupski sembrava ormai un partente certo, e Pessina pure – con la prospettiva di andare a giocare per crescere. La permanenza del primo, con la conseguente richiesta di cessione di Ravaglia, ha cambiato completamente i piani. A Casteldebole non è sbarcato nessun obiettivo seguito tra i pali, e Pessina è diventato il secondo. Quantomeno finora, dove tra quelle mura Raffaele Palladino, al suo terzo match in Rossoblù, si trova ad affrontare un ballottaggio non previsto e assai difficile. Gli ultimi allenamenti, forse, gli daranno una risposta, contando sia quella giusta…

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