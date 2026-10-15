Bologna – Probabile formazione contro l’Inter, Theate e l’enigma da risolvere in difesa

Alla vigilia del big match contro l’Inter, in programma sabato alle 18, la certezza in casa rossoblù riguarda la regia e la trequarti, mentre il vero nodo da sciogliere resta la linea difensiva. Il tecnico Raffaele Palladino sembra aver già trovato l’assetto ideale a centrocampo e in attacco per impostare la manovra della squadra, ma la difesa richiede ancora aggiustamenti decisivi per trovare la giusta quadratura.

La soluzione può avere un nome e un cognome? Probabilmente sì: Arthur Theate.

Difesa Rossoblù: il rientro di Theate e i dubbi su Heggem

Tra le opzioni per guidare il reparto arretrato spunta, dunque, con forza il nome di Arthur Theate. Il difensore belga è pronto al rientro dopo aver saltato all’ultimo minuto la trasferta di Lecce. La sua presenza dall’inizio appare sempre più probabile, mentre la posizione di Torbjørn Heggem rimane in forte dubbio.

Il calciatore norvegese, adattato a braccetto di sinistra della difesa a tre, ha mostrato alcune difficoltà nell’accorciare la squadra e nell’impostare il gioco, arrivando al cambio con il Helland dopo un’ammonizione. Come fotografato oggi dal giornalista Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, le sensazioni dello staff tecnico spingono verso una riconferma di Theate come perno centrale o nel caso braccetto, lasciando ad altri interpreti il compito di completare il reparto e perché no proprio Darmian da ex.

Gli equilibri in mezzo al campo

Per quanto riguarda la mediana, la coppia Ferguson-Pobega dovrebbe essere riproposta dall’inizio per garantire sostanza e tempi di inserimento. Esterni di centrocampo confermati Zortea e Miranda. In avanti, spazio alla creatività con Bernardeschi posizionato a destra dietro la punta centrale Piccoli, supportato da Cambiaghi sulle corsia esterna di sinistra.

L’obiettivo della squadra e del tecnico rossoblù resta quello di ritrovare la solidità difensiva che è mancata nelle prime uscite stagionali, dove la squadra ha incassato sette reti in campionato. La sfida ai campioni d’Italia rappresenterà il vero banco di prova per misurare le ambizioni del nuovo corso.

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