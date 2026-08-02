La preferenza di Lucumí, il futuro di un ex rossoblù e quello di Ilic: Bologna, le notizie di oggi domenica 2 agosto 2026

In casa Bologna oggi era il giorno di riposo, ma le notizie non sono mancate. Soprattutto per quel che riguarda il calciomercato e le novità su alcune importanti potenziali cessioni del club rossoblù.

Ecco le principali news rossoblù di oggi domenica 2 luglio 2026.

Ilic verso un nuovo addio

Mihajlo Ilic è vicino a una nuova partenza in prestito. Il difensore serbo del Bologna sarebbe infatti destinato al Cesena, dove potrà trovare continuità e proseguire il proprio percorso di crescita. Prima del trasferimento, il club rossoblù dovrebbe prolungare il contratto del classe 2003, confermando la volontà di monitorarne lo sviluppo in vista delle prossime stagioni.

La notizia del probabile nuovo addio del montenegrino.

Lucumí vuole la Juventus

La trattativa per il futuro di Jhon Lucumí resta aperta. Il difensore colombiano continua a essere in uscita dal Bologna e avrebbe dato priorità alla Juventus, mettendo in attesa le altre offerte ricevute. Il club rossoblù punta a ottenere il massimo dalla cessione del difensore, mentre i bianconeri valutano come impostare un nuovo affondo nelle prossime settimane di calciomercato.

I dettagli sul prezzo fissato dal Bologna.

La situazione sull’interesse della Juventus per Lucumí.

Adzic al Sassuolo

Vasilije Adzic non vestirà la maglia del Bologna nemmeno in questa sessione di mercato. Il giovane talento montenegrino della Juventus è infatti destinato a trasferirsi al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto. Dopo essere stato più volte accostato ai rossoblù, il suo futuro sarà comunque in Emilia, ma con la formazione neroverde, che ha superato la concorrenza nelle ultime ore.

I dettagli sul trasferimento dell’ex obiettivo rossoblù.

Sohm riparte dal Venezia

Simon Sohm è pronto a iniziare una nuova avventura in Serie A. Dopo il mancato riscatto da parte del Bologna e il rientro alla Fiorentina, il centrocampista svizzero si è trasferito al Venezia in questa sessione di mercato. Il club lagunare ha deciso di puntare su di lui per rilanciarne la carriera, inserendolo tra i principali rinforzi in vista della nuova stagione.

Ecco i dettagli della notizia.

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