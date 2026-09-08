Bologna-Napoli all’orizzonte, le squalifiche di Tedesco e Saputo, trasferta di Napoli a ‘rischio’ e Under 17: Bologna, le notizie di martedì 8 settembre:

Ne avevamo scritto in mattinata: era previsto per oggi il pronunciamento del giudice sportivo a seguito del referto arbitrale presentato del fischietto Di Bello. Il presidente del Bologna, Joey Saputo è stato inibito fino al 30 settembre, mentre mister Tedesco è stato squalificato per due giornate e gli è stata comminata una multa di 5mila euro. Salterà quindi la prossima trasferta di Napoli e l’incontro casalingo con il Torino.

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Qui, la motivazione dell’inibizione del patron rossoblù.

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Trasferta di Napoli a rischio?

Notizia del pomeriggio è quella che riguarda i tifosi rossoblù e, più specificatamente, la trasferta del Maradona in programma domenica pomeriggio. Per Napoli-Bologna l’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive ha inserito la partita nell’elenco delle gare a rischio di ordine pubblico. Il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms) è chiamato a pronunciarsi in merito ed emetterà la decisione finale.

Consultate qui l’articolo completo.

Bologna – Under 17 e Under 18

Vittoria per l’Under 17 sul campo della Carrarese. Inizia così l’avventura di Emiliano Corsi sulla panchina del Bologna. Sconfitta, invece, per l’Under 18 in quel di Crespellano contro la Fiorentina.

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Monte ingaggi

Nel frattempo, chiusa la finestra estiva di calciomercato, abbiamo raccolto gli ingaggi lordi del Bologna per la stagione del 2026-2027.

Qui il numero occupato dai rossoblù nella classifica della Serie A e il confronto con lo stesso dato dell’anno passato.

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